Ook een hond heeft recht op privacy, vindt de rechter

De rechtbank in Limburg neemt het anonimiseringsbeleid wel heel serieus, blijkt uit een uitspraak over een conflict tussen een woningcorporatie en een huurder. Niet alleen de naam van de huurder, die uit haar huis gezet dreigt te worden, is weggehaald, ook haar hond is anoniem gemaakt.

Dat resulteert in zinnen als: “[gedaagde] heeft een herdershond, genaamd [naam hond], en een kat.” En: “Het is onduidelijk waar [gedaagde] (en [naam hond] en de kat, die kennelijk belangrijk voor haar zijn) dan naartoe moeten.”