Ook een baaldag deert PSV niet

PSV - AZ: 3 -1

Als vroege uitingen van protest tegen het tempo- en fantasieloze voetbal dat de supporters deze avond in de beginfase voorgeschoteld krijgen. Zestien gespeeld, vijftien gewonnen, slechts één tegentreffer geïncasseerd in eigen huis, de beste seizoenshelft in dertig jaar eredivisie gelardeerd met Champions League-optredens van Messi, Kane en Icardi; en wat doet het thuispubliek als het even niet loopt: in plaats van de helden over het dode punt heen te helpen, put men zich uit in afkeurend gefluit en plagerige spreekkoren in de trant van ‘PSV, wakker worden!’ Zo gaat dat in het verwende Eindhoven.

En helpen doet het niet. De misplaatste reacties van het publiek sterken maar één team, en dat is het in stemmig geel gestoken AZ. De formatie van John van den Brom, die aan het einde van dit seizoen vertrekt uit Alkmaar, speelt gegroepeerd, laat de tegenstander de bal en probeert eenmaal in balbezit pijlsnel de counter in werking te zetten.

Het elftal mist kil­ler­in­stinct. Talent loopt er zat, maar het verzandt al snel in ongewenste frivoliteiten.

Op deze manier komt PSV ook voor de eerste keer dit seizoen op achterstand in eigen huis. Op het middenveld ontfutselt Til met een venijnige tackle de dromerige Gutiérrez de bal en zet een linie verderop gelijk Seuntjens aan het werk. De spits kapt en draait, lijkt zich vast te lopen tussen een paar verdedigers, maar krijgt opeens een vrij schootsveld aangeboden. De uithaal is hard en nauwkeurig.

Killerinstinct Normaal gesproken doet zo’n vroege tegentreffer dienst als wake-upcall, maar in dit geval blijven de PSV’ers door de wekker en het schrille gefluit heen slapen. En gaat AZ op zoek naar een uitslag die af gaat rekenen met het top-drie-syndroom waar de club al jarenlang aan lijdt. Want winnen van PSV, Ajax of Feyenoord is een zeldzaamheid geworden. En ook nu heeft de wetenschap dat er meer inzit dan een ingecalculeerde nederlaag een verlammend effect op het elftal dat in de eerste helft dan wel de lakens, maar niet de genadeklap uitdeelt. Daarvoor mist het elftal killersinstinct. Talent loopt er zat, maar het verzandt al snel in ongewenste frivoliteiten. Wat dat betreft staat Calvin Stengs model voor dit grillige AZ. De aanvaller oogt sierlijk en balvast, maar voert af en toe zijn dribbels veel te ver door, waar een snelle voortzetting via andere schijven meer voor de hand ligt. Zoals meer spelers meer oog hebben voor de schoonheid dan de doelmatigheid van het spel. Zo domineren tegen de koploper en toch maar één keer scoren, je zou er als oefenmeester gek van worden. Het gefluit is gaan liggen, de winterkampioen is bekend Het schrikbeeld om op de laatste speeldag voor de winterstop beroofd te worden van het predicaat winterkampioen, noopt Mark van Bommel tot een vroege maatregel. Voor er een half uur verstreken is, haalt de PSV-trainer Pereiro van het veld en vervangt hem door Sadilek. Van Bommel ziet in de jonge Tsjech de reïncarnatie van zichzelf. Bij ontstentenis van de geschorste Rosario blijkt gifkikker Sadilek wel over de middelen te beschikken om het middenveld van AZ te ontregelen. Inderdaad kan AZ de weelde van een voorsprong tegen een topclub niet dragen. Voor rust brengt Lozano de thuisclub langszij, vlak na de pauze is het Sadilek zelf die met een fraaie inzet achter het standbeen de verhoudingen weer normaliseert. Bij beide goals speelt AZ-doelman Bizot een bedenkelijke rol, eentje die niet past bij de status van derde keeper van Oranje. De bezoekers dringen nog één keer aan, zien inzetten van Midtsjø en invaller Johnsen op de lat belanden, maar moeten vlak voor tijd definitief capituleren als scheidsrechter Van Boekel een struikelpartij van Dumfries in de buurt van Vlaar ruimhartig met een penalty beloont, een buitenkansje waar Lozano wel raad mee weet. Het gefluit is gaan liggen, de winterkampioen is bekend.

Ook Hesp schrijft briefje Wat Dwight Lodeweges kan bij Oranje, kan ik bij PSV, dacht assistent-trainer Ruud Hesp zaterdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ. En dus schreef de voormalige keeper wat aanwijzingen op een briefje dat via via in handen van aanvoerder Luuk de Jong terechtkwam. “Het ging om de invulling van onze dekking bij standaardsituaties,” verduidelijkte PSV-trainer Mark van Bommel na afloop. “Er was al veel gewisseld, de situatie werd minder overzichtelijk. Je kan dan wel gaan roepen vanaf de zijlijn, maar dat is lastig. Dus hebben we het zo opgelost.” Met een knipoog: “En nu maar hopen dat dit briefje net zoveel opbrengt (35.000 euro, red.) als het briefje bij Oranje.”

