Ook docenten weer naar Nederland na busongeluk Frankrijk

De drie docenten van het Strabrecht College in Geldrop die na het busongeluk in Frankrijk nog in het ziekenhuis lagen, keren vandaag weer terug naar Nederland. De buschauffeur, die flink wat botbreuken heeft opgelopen, is in een ziekenhuis in Lille geopereerd, liet de brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer weten.