Ook de videoscheids is arbitrair

Voetbalbond KNVB voert vanaf komend seizoen de videoscheidsrechter in bij alle wedstrijden in de eredivisie. Wereldvoetbalbond Fifa liet eveneens weten de videoscheidsrechter in te zetten op het WK in Rusland, komende zomer. De videoscheids moet de arbitrage helpen bij beslissingen over doelpunten, rode kaarten en (al dan niet toegekende) strafschoppen. "Dit maakt de sport eerlijker", meent oud-volleybalcoach Peter Murphy. Cijfers bevestigen dit. Uit tests is gebleken dat het aantal correcte beslissingen in zulke gevallen met behulp van de videoscheidsrechter stijgt van 93 naar 99 procent. Sportfilosoof Ivo van Hilvoorde, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en als lector aan de Hogeschool Windesheim, plaatst daar echter wel een kanttekening bij.

Een beslissing blijft in veel gevallen een interpretatie van de beelden. Dat ga je niet oplossen met technologie. Sportfilosoof Ivo van Hilvoorde

Van Hilvoorde: "In eerste instantie ben je geneigd te zeggen dat het voetbal, net als andere sporten, moet overgaan op video-arbitrage. Met het voornaamste argument, het bestrijden van onrechtvaardigheid, kun je het moeilijk oneens zijn. De handsbal van Thierry Henry (waardoor niet Ierland maar Frankrijk zich kwalificeerde voor het WK 2010, red.) is zo'n voorbeeld. Het grote publiek wenst dat niet. Maar tegelijkertijd is de discussie een beetje onevenwichtig. We accepteren menselijk falen van een arbiter niet en denken dat op te lossen door een videoscheidsrechter in te schakelen. Waarmee we het 'probleem' eigenlijk alleen maar verschuiven. Een beslissing blijft in veel gevallen een interpretatie van de beelden. Dat ga je niet oplossen met technologie."

Murphy: "Met dat laatste ben ik het wel eens. In elke sport zijn er spelregels. Die zijn objectief vastgesteld. Een scheidsrechter beoordeelt in feite subjectief de objectieve regels. Daar heb ik op zich geen problemen mee. Als door het terugkijken van tv-beelden blijkt dat een voetballer een elleboogstoot heeft gegeven, dan overstijgt dat wat mij betreft de subjectiviteit."

Van Hilvoorde: "Sport blijft altijd iets arbitrairs in zich houden. In voetbal gaat het er straks om: is een bal wel of niet over de doellijn geweest? Dat is een duidelijk criterium. Maar er zijn tal van andere spelmomenten die ook bepalend kunnen zijn voor het eindresultaat. Is het wel of geen buitenspel? Is een bal wel of niet over de zijlijn geweest? Voetbal is straks niet per definitie eerlijker, vind ik. De hele redenering om technologie te gebruiken is gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat er één team benadeeld wordt door foutieve beslissingen. In de meeste gevallen is dat niet zo. Discutabele besluiten worden aan beide kanten gemaakt. Dat zal ook zo blijven."