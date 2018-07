Ook de tankstations staan droog door het warme weer

Volgens een zegsman van de Belangenvereniging Tankstations (Beta) is er geen sprake van fikse bevoorradingsproblemen, maar zijn er in heel Nederland, vooral in het oosten en noorden, wel stations die tijdelijk zonder (bepaalde soorten) benzine of diesel zitten. Hij vermoedt dat het om ‘honderden benzinestations’ gaat.

Geen brandstoffen BP, 350 stations in Nederland, bevestigt het probleem en Shell meldt zulke bevoorradingsproblemen te hebben gehad. Een aantal onbemande stations had tijdelijk geen brandstoffen en er was soms onvoldoende V-Power. Sinds het afgelopen weekend is de situatie weer normaal, zegt een woordvoerder van Shell die niet uitsluit uit dat het probleem weer kan opdoemen. Het bevoorradingsprobleem is deels een gevolg van de droogte. Die heeft geleid tot lage waterstanden en tot kleinere vaargeulen in de rivieren. Schepen die brandstoffen vervoeren van de drie grote raffinaderijen in het Botlek-gebied naar brandstofdepots elders in het land, kunnen daardoor minder zwaar worden beladen dan normaal. Zulke depots zijn er onder meer in Leeuwarden, Kampen en Arnhem.

Met de dag erger Een woordvoeder van de BLN Schuttevaer, de branche-organisatie van de binnenvaart, bevestigt dat schepen momenteel minder zwaar mogen worden beladen. De organisatie heeft zijn leden vorige week nog gewaarschuwd voor de lage waterstanden. De gevolgen verschillen van rivier tot rivier. Voor de Rijn vallen ze tot nu toe wel mee, zegt de woordvoerder. De lage waterstanden kunnen ertoe leiden dat schepen maar twee derde of de helft van hun gebruikelijke lading kunnen meenemen. Het probleem van de lage waterstanden ‘wordt met de dag erger’, stelt BLN Schuttevaer. Voor de binnenvaart betekent dat extra werk en wellicht flink hogere prijzen. Maar van dat laatste is tot nu nog geen sprake , meldt BLN Schuttevaer. De binnenvaart heeft het wel drukker, maar de beschikbare reservecapaciteit is nog niet ten volle aangesproken. Pas als er een tekort aan vervoer is, zullen de prijzen stijgen, stelt de branchevereniging.

Billboards Naast de droogte speelt het tekort aan chauffeurs die de tankwagens besturen een rol. Die wagens halen brandstoffen op bij brandstofstations en bevoorraden vervolgens de tankstations. Het tekort aan tankwagenchauffeurs speelt al langer, stellen Beta en Shell, en wordt nijpender nu de vakantieperiode is aangebroken. Om aan personeel te komen voerde een grote transporteur, Schenk Tanktransport, onlangs bonussen in voor personeelsleden die nieuwe chauffeurs aanbrengen. Ook riep het bedrijf chauffeurs via billboards langs de snelweg op om te solliciteren.

Schoonmaakbeurt Een derde probleem vormt het olielek dat ontstond toen een bulktanker een maand geleden een steiger ramde in de derde Petroleumhaven in Rotterdam. Uit de tanker lekte vervolgens 200 ton olie weg. De haven was daardoor deels geblokkeerd, moeilijker te bereiken en sommige tankschepen moesten een schoonmaakbeurt ondergaan omdat ze waren besmeurd met olie. Ook weken schepen uit naar de raffinaderijen van Antwerpen om daar benzine en diesel in te nemen. Branche-organisatie Beta denkt dat het bevoorradingsprobleem nog een tijdje kan voortduren. Regen wordt voorlopig niet verwacht en het tekort aan tankwagenchauffeurs is niet een-twee-drie opgelost. “De opleiding voor tankwagenchauffeur duurt een jaar”, zegt de woordvoerder van Beta.

