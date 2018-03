Ook de rente kan weer omhoog, vindt DNB

De wereldeconomie floreert en er herinnert nog maar weinig aan de financiële crisis van tien jaar geleden. Tijd dus, aldus president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), om ook als centrale bank weer eens terug te gaan naar normaal. Het liefst snel, want anders staan de monetaire autoriteiten met lege handen om een eventuele volgende economische neergang tegen te gaan.

Nog altijd koopt de Europese Centrale Bank (ECB), waarvan DNB onderdeel is, tientallen miljarden aan schulden per maand op om de economie van de eurozone te stimuleren en de inflatie aan te jagen. Daarmee heeft de ECB tijd gekocht voor nationale overheden om hun economieën op orde te krijgen, betoogt Knot, 'maar die tijd raakt op'.

De angst voor deflatie - ofwel, aanhoudende prijsdalingen - is inmiddels verdwenen, en het extreme monetaire beleid begint zo langzaamaan meer kwaad dan goed te doen. Knot wijst daarbij op het risico dat de ECB marktverstorend optreedt. Door de lage rente zijn beleggers op zoek gegaan naar rendement, waardoor bijvoorbeeld aandelenkoersen flink zijn gestegen. Bedrijven met hoge schulden houden het hoofd boven water, terwijl zij wellicht in een normale rente-omgeving allang het loodje hadden gelegd. De ECB zorgt zo voor een 'misallocatie' van middelen, aldus Knot, die uiteindelijk de groei van de productiviteit en de economische groei schaadt.

Een afbouw van de aankoop van nog meer schulden, en een geleidelijke verhoging van de rente door de ECB, is dus wenselijk, stelt de DNB-baas. Dat mag wat hem betreft via het tijdpad dat momenteel door de financiële markten wordt ingeprijsd. Daar rekent men op een einde aan het opkoopprogramma vanaf september, en een eerste renteverhoging in het tweede kwartaal van 2019. "Ik voel me redelijk comfortabel bij die verwachtingen", zei Knot gisteren tijdens de presentatie van het jaarverslag van DNB.

Conjuncturele grillen

Nu de economische groei zo hoog is, ligt er nog altijd een uitgelezen kans voor Nederland om de economie verder te hervormen, en wat Knot betreft 'te ontdoen van conjuncturele grillen'. Momenteel ligt de groei in Nederland boven die van de meeste andere Europese landen, maar de keerzijde daarvan is dat het in slechte tijden in Nederland ook vaak slechter gaat dan in andere landen.

Waar Nederland nu sterk van profiteert is de jubelstemming op de huizenmarkt: grofweg een kwart van de economische groei sinds medio 2013 kan volgens DNB hieraan worden toegeschreven. Het gaat zo goed dat er een tekort aan woningen is, met name voor de middeninkomens. Knot juicht alle initiatieven om voor dit segment meer te bouwen dan ook toe, zo schrijft hij in zijn introductie bij het jaarverslag van DNB.

Ook de huizenmarkt is volgens Knot gebaat bij een rentestijging, die de waardeontwikkeling iets kan intomen en zo voorkomt dat mensen zich weer steeds dieper in de schulden steken om een woning te kopen. Knot herhaalde zijn oproep voor een verdere beperking van de hypotheekschulden van gezinnen.