Ook de Radboud Universiteit zet haar studenten aan een taaltoets

De Radboud Universiteit in Nijmegen gaat studenten helpen die moeite hebben met Nederlands of Engels. Vanaf komend collegejaar krijgen alle aankomende Nijmeegse studenten een diagnostische taaltoets. Die is niet verplicht, maar dient om studenten bewust te maken van hun taalvaardigheid. Studenten kunnen niet slagen of zakken, maar bij een onvoldoende krijgen ze een aanvullende training aangeboden, in de vorm van online oefeningen of bijspijkerlessen.

De nieuwe studenten moeten digitaal vragen over het Nederlands of Engels­­ beantwoorden, afhankelijk van de voertaal van de opleiding die ze volgen. De toets behandelt stijl, structuur, grammatica, logisch redeneren­­, woordenschat en spelling. Voor de Nijmeegse universiteit is de toets vooral een stok achter de deur, ze wil de taalvaardigheid van de studenten kunnen garanderen, aldus de universiteit.

Onze proeftest bevestigde dat er van alles schortte aan het taalvermogen van studenten Rob Doeve, taalcentrum VU

Volgens Ans van Kemenade, lid van de commissie taalbeleid bij de Radboud Universiteit, komen studenten van verschillende middelbare scholen, het hbo en uit het buitenland. Daardoor loopt het taalniveau van de instroom uiteen.

Proeftest De Universiteit Utrecht (UU) en de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam hebben een andere reden om studenten te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren. Femke van der Geest, beleidsmedewerker taalvaardigheid van de UU, zegt dat ‘het voortgezet onderwijs scholieren aflevert waarvan een deel het Nederlands niet goed genoeg beheerst’. De VU hoorde tien jaar geleden geluiden over het teruglopende taalniveau van binnenkomende studenten en begon met een proeftoets. “Die bevestigde dat er van alles schortte aan het taalvermogen van studenten”, zegt Rob Doeve, directeur van het taalcentrum van de VU. In Amsterdam is de taaltoets sinds 2009 verplicht voor nieuwe studenten. De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van taaltoetsen. De Raad onderstreept het belang van taal voor de studie. Raadslid An de Moor: “Er is een significant verband tussen taalvaardigheid en studiesucces.” Belangrijk is volgens De Moor dat niet alleen spelling en grammatica in de toets opgenomen worden, maar dat de taalvaardigheid breder wordt getest. “Het gaat er in de eerste plaats om dat je een goede structuur in een essay of scriptie gebruikt.” Uit onderzoek van de VU naar hun taaltoets blijkt dat een slechte score verbonden is aan een verminderde kans op studiesucces. Bij zo’n 13 procent van de studenten wordt de taalvaardigheid beoordeeld als laag, zegt Doeve van de VU, en die groep doet vaak langer over de studie. De taaltoets heeft in Amsterdam vruchten afgeworpen, zegt hij. “Het effect van de toets is dat studenten zich realiseren dat taalvaardigheid ertoe doet.”

