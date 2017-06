Ook de Opec heeft de olieprijs niet aan een touwtje

Hé, wat raar. De olieprijzen dalen weer. Sinds november 2016 zijn ze niet meer zo laag geweest. Werken de afspraken om de olieproductie te beperken en zo de prijs van olie op te krikken soms niet?

Gisteren was het zo ver. De prijs van 'Brent-olie', een verzamelnaam voor lichte en wat minder lichte oliesoorten, kwam even onder de 46 dollar per vat. Amerikaanse oliesoorten, verzamelnaam: West Texas Intermediate, kostten gisteren ongeveer 43 dollar per vat. Zulke lage prijzen waren er zeven maanden niet geweest.

Het zijn prijzen die gangbaar waren in november vorig jaar, maar die vanaf december tot het verleden leken te behoren. Op 1 december besloten 24 landen die (veel) olie produceren namelijk afspraken te maken over beperking van hun productie. Opvallend was dat naast de veertien landen die samen de Opec (Organisatie van olie exporterende landen) vormen tien niet-Opecleden de afspraken ondertekenden. Onder die tien: Rusland, 's werelds grootste olieproducent, en Mexico.

De Opec-landen beloofden 1,2 miljoen vaten per dag minder op te pompen, de niet-Opecleden 600.000 vaten. Tezamen was dat goed voor een kleine twee procent van de wereldproductie.

Kortstondige opleving

Het akkoord was nog niet getekend of de olieprijzen schoten omhoog. Maandenlang kostte een vat grofweg tussen de 50 en 55 dollar, soms iets meer. Een eclatant succes was het akkoord voor de ondertekenaars niet. Landen met (grote) financiële tekorten, zoals Venezuela, Saudi-Arabië en Rusland hadden op hogere prijzen gehoopt - van 60 dollar of meer. Maar effect had het akkoord wel, want prijzen van minder dan 50 dollar per vat kwamen niet meer op de borden. Prettig voor de ondertekenaars was ook dat het akkoord redelijk werd gerespecteerd. Niet alle deelnemende landen hielden zich precies aan de afspraken, maar door de bank genomen deden ze dat wel.

Het was niet zo vreemd dat de 24 landen in mei besloten hun afspraken te verlengen. Maar sindsdien zijn de olieprijzen aan het dalen geslagen. De grens van 50 dollar werd eind mei geslecht en in juni daalden de prijzen verder. Sommige analisten, door persbureau Bloomberg geconsulteerd, voorzien al prijzen van minder dan 40 dollar per vat.

Hoe dat komt? Het eerste deel van de verklaring is dat twee Opec-landen, Libië en Nigeria, hun productie flink hebben verhoogd. Dat mochten ze ook. Beide landen produceerden in 2016 weinig olie, vanwege oorlogen en aanslagen op olie-installaties, en hoefden daarom van hun 22 mede-ondertekenaars niet aan beperking te doen. Berichten dat de (toch al grote) olievoorraden in de wereld niet slinken, deden de olieprijs ook geen goed.