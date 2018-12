Ook de onderwijsinspectie was niet alert genoeg bij het VMBO Maastricht

Zeven afdelingen van scholenkoepel Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn ‘zeer zwak’. Het gaat om zes locaties van VMBO Maastricht en een zevende school in Gulpen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie, die de afgelopen maanden onderzoek deed naar 11 van de 31 LVO-scholen, in nieuw onderzoek.

De inspectie publiceerde vrijdag zowel de afzonderlijke onderzoeken naar de scholen als een onderzoek naar het bestuur van LVO. Aanleiding voor de onderzoeken was het examendebacle op het VMBO Maastricht van afgelopen voorjaar. In juni kregen 353 leerlingen te horen dat hun examens niet geldig waren, omdat ze de schoolexamens niet volledig zouden hebben afgerond. Al snel bleek dat er ‘administratieve fouten’ waren ­gemaakt waardoor allerlei dossiers niet klopten. Inmiddels zijn 320 van de 353 leerlingen alsnog geslaagd.

De inspectie geeft het bestuur van de scholen er in de onderzoeken flink van langs en spreekt van ‘ernstige nalatigheid’. Zo is de klachtenafhandeling niet transparant genoeg, ontbeert het bestuur een ‘professionele kwaliteitscultuur’ en zijn er financiële risico’s voor de middellange termijn. Het gezag stuurt volgens de ­inspectie te veel op hoofdlijnen en controleert de resultaten onvoldoende in de praktijk. Daardoor kon het gebeuren dat de kwaliteit van onderwijs op een willekeurige school van LVO onvoldoende is, zonder dat het college van bestuur daarvan op de hoogte is, aldus de inspectie.

Inspectie

Maar ook de Onderwijsinspectie heeft steken laten vallen, blijkt uit een onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR), een instantie die overheidshandelen onderzoekt, dat eveneens vrijdag verscheen. De inspectie sloeg niet genoeg acht op signalen dat er op de school van alles mis was. Ook plaatst de ADR vraagtekens bij het besluit van de inspectie om alle eindexamens van de leerlingen van het VMBO Maastricht ongeldig te verklaren. Dat wekte ‘grote onrust’ onder ouders en leerlingen die misschien voorkomen had kunnen worden. Als de inspectie meer tijd had ­genomen, had zij kunnen constateren dat de examens van sommige leerlingen wel overeind hadden kunnen blijven. ­Bovendien had de inspectie beter kunnen communiceren met ouders en leerlingen, vindt de ADR.

De Onderwijsinspectie laat in een schriftelijke reactie weten dat het ‘niet altijd gemakkelijk is om een spiegel voorgehouden te krijgen’, maar lessen wil trekken uit wat er is gebeurd. De inspectie wil signalen van ouders, leerlingen en andere betrokkenen ‘beter betrekken’ en inhoudelijk scherper beoordelen. Ook wil de inspectie op een constructieve manier verder met LVO, en in gesprek met de bij de examencrisis betrokken ouders.

Het ministerie van onderwijs heeft met de Limburgse scholen verbeterpunten afgesproken. Die moeten eind 2019 zijn uitgevoerd, anders komt de financiering mogelijk in het geding.