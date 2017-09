Ook de kaasboer heeft online wat te winnen

Tot gisteren was het bij Kaan's Kaashandel onmogelijk online een stuk Boer'n trots extra belegen of een pondje Beemster van het mes te bestellen. Met een kort livestream experiment in samenwerking met ABN Amro, probeert deze Alkmaarse kaaswinkel nu zijn online zichtbaarheid te vergroten. Na afloop van de proef blijft de webshop bestaan.

Normaal gesproken ga je voor een goed stuk kaas naar een speciaalzaak. Is die niet in de buurt of ontbreekt het aan tijd, dan koop je het bij de supermarkt. Of je laat het via de bezorgservice van een van de grote supers thuisbezorgen.

Hoe anticipeert de kleine voedingsspeciaalzaak op deze concurrentie? Veel van deze verswinkels hebben wel een website, maar daarop valt te lezen wat er wordt verkocht. Voor bestellingen moet de telefoon worden gepakt. In de meeste gevallen is een gang naar de fysieke winkel de enige mogelijkheid.

Online vindbaar zijn

ABN Amro wil kleine ondernemers als Jan Kaan op ideeën brengen hoe zij de concurrentie van supermarkten beter het hoofd kunnen bieden. Online beter vindbaar zijn is daar een van. Daarbij blijft de fysieke winkel belangrijk. Volgens het principe van 'omnichannels' kan de consument een verkoopkanaal kiezen en komt dan online in een winkel terecht. Zeker nu de online bestedingen aan voedsel een stijgende lijn vertonen, liggen hier volgens de bank kansen voor de kleine voedseldetaillisten.

Zodra er een fysieke klant binnenkomt, krijgt die ook direct alle aandacht

Het experiment in de Alkmaarse kaashandel is er een met een knipoog, aldus Steven Peters, een van de mensen die hier vanuit ABN Amro bij betrokken is. Vijf dagen lang kunnen klanten via een livestream hun favoriete kaas bestellen. De proef op de som nemend, sta je inderdaad met een klik virtueel in deze honderdjarige kaaswinkel. Jan Kaan, vergezeld door zijn zonen Arie, Klaas en vaste medewerker Martijn, snijden de kaas af zodra de online bestelling binnenkomt, ondertussen in beeld chattend met de online klanten.

Terwijl op de achtergrond het carillon van de grote Kerk speelt, beantwoorden ze vragen, variërend van verkopen jullie ook buitenlandse kazen (nee) tot welke kaas bevat nu de meeste droge stof (oude kaas). Zodra er een fysieke klant binnenkomt, krijgt die ook direct alle aandacht. Grappig om live mee te kijken hoe de kaas wordt afgesneden, vacuüm wordt verpakt en klaar wordt gelegd voor verzending.

Vraag blijft of online bestellen van een stuk kaas, een kilo mosselen of een mooie paté nu echt werkt en leidt tot een hogere omzet.

Uit een onderzoek van ABN Amro blijkt dat vooral jongeren van 16 tot 29 jaar hier wel iets in zien en bereid zijn online voor deze producten zelfs meer te betalen. Of ze dan ook de – soms hoge – verzendkosten op de koop toenemen is niet onderzocht. Feit blijft in ieder geval dat je de kaas of paté niet even kunt proeven. Toch vaak een van de leukste aspecten van een bezoek aan de delicatessenzaak.