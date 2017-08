Ook de huurprijzen buiten de Randstad exploderen

Door het structurele woningtekort zullen de prijzen in de rest van Nederland nog lang blijven stijgen Jasper de Groot

Almere, Groningen, Eindhoven. Iemand die er in huurhuis wil gaan wonen, moet snel zijn. De huren zijn weliswaar nu nog redelijk op te brengen, maar de prijzen lopen razendsnel op. Veel sneller zelfs dan in de grote Randstedelijke plaatsen als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Pararius, dat de huurcijfers in de vrije sector over het tweede kwartaal van 2017 op een rij heeft gezet, is bezorgd over het toenemend tekort aan huurwoningen. “Na de crisis stegen de prijzen als eerste in Amsterdam, gevolgd door Rotterdam en Den Haag”, zegt directeur Jasper de Groot van Pararius. “De huurprijsstijgingen verspreiden zich sindsdien als een olievlek over Nederland. Door het structurele woningtekort zullen de prijzen in de rest van Nederland nog lang blijven stijgen.” Pararius is naar eigen zeggen marktleider in aanbod van huurwoningen via internet.

Almere spant de kroon bij deze zich uitbreidende olievlek. De huurprijzen stegen er in het afgelopen kwartaal met 23,5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Volgens Pararius volgt de huursector hiermee de markt van koophuizen, die in Almere al langer in de lift zit. In het noorden van het land valt de provincie Groningen op met huurprijsstijgingen van 17 procent in een jaar in de vrije sector. In Brabant is vooral de economisch sterke regio Eindhoven in trek.

Trendbreuk De cijfers wijzen op een stevige trendbreuk. Niet langer zijn het de grote steden in het westen van het land die de grootste huurstijgingen noteren. In Amsterdam en Den Haag vlakt de prijsstijging af en in Rotterdam dalen de prijzen in de vrije huurmarkt zelfs iets. In absolute bedragen betalen huurders er nog steeds het meest, maar de piek lijkt in de Randstad voorlopig bereikt. “In gebieden waar extreme prijzen gelden, is de rek er op een gegeven moment uit”, zegt De Groot. “Als de prijzen te ver afwijken van wat mensen kunnen en willen betalen, neemt de groep potentiële huurders af en zoeken ze vervolgens naar alternatieven buiten de stad.” Als gevolg hiervan voeren nu de grote steden in de provincies Flevoland, Overijssel en Groningen de lijst aan. De woonlasten nemen als percentage van het inkomen toe Inmiddels ligt de gemiddelde huurprijs voor heel Nederland op het hoogste punt in tien jaar. Een huurder in de vrije sector betaalde eind juni 14,85 euro per vierkante meter per maand. Dat is tien procent meer dan een jaar geleden en net iets meer dan tijdens de vorige piek in 2007. Amsterdam voert met 22,28 euro per vierkante meter nog steeds de ranglijst aan, gevolgd door Amstelveen, Haarlem en Utrecht. Bij de snelle stijgers Groningen (13,01 euro), Eindhoven (12,65 euro) en Almere (10,52 euro) liggen de huren nog onder het gemiddelde, maar lopen ze zoals gezegd snel op. Daardoor neemt de betaalbaarheid van huurhuizen verder af. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de huren al jaren veel sneller stijgen dan het netto besteedbaar inkomen van huishoudens. De woonlasten nemen als percentage van het inkomen dus toe. Kopers van huizen ervaren dit ook, maar de inkomensontwikkeling van deze groep is positiever en dalende hypotheekrente geeft enige verlichting. Volgens De Groot van Pararius neemt het tekort aan huurwoningen structurele vormen aan en moet er veel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Een positief punt is dat de markt voor vrije huurwoningen relatief beperkt is. Op het totaal van 7,3 miljoen woningen in Nederland worden er 750.000 door particulieren verhuurd. Nog eens ruim 2 miljoen huurwoningen worden door woningcorporaties aangeboden in de zogenoemde gereguleerde of sociale sector. Branche-organisatie Aedes verwacht dat de huren van corporatiewoningen dit jaar gemiddeld slechts 0,8 procent stijgen.

