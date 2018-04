Ook de fruitvlieg wil een zaadlozing, anders gaat hij aan de drank

Ook de fruitvlieg kent de geneugten van het leven. Maar goed ook, anders kwamen er geen kleine fruitvliegjes. Maar wat drijft de mannetjesvlieg? Waarin zit voor hem de lol van de voortplanting? Moeder natuur heeft ergens een beloning voor hem in petto, maar tot nu toe was onduidelijk wanneer die werd uitgekeerd.

Lees verder na de advertentie

Het be­lo­nings­sys­teem in het brein is de motor van dierlijk gedrag

De fruitvlieg, schrijven Israëlische biologen nu in het vakblad Current Biology, beleeft zijn extase tijdens de zaadlozing. Dat konden ze laten zien door de ejaculatie kunstmatig op te wekken. De mannetjes raakten op die momenten in opperste staat van geluk, zonder dat er seks aan te pas was gekomen. Ze hadden ook nergens meer behoefte aan. Terwijl de mannetjes die op onthouding waren gezet, hun bevrediging elders zochten. In de drank, met name.

Versleutelde zenuwen Het beloningssysteem in het brein is de motor van dierlijk gedrag. Als een actie goed is voor het voortbestaan, wordt die beloond met een zaligmakend hersenstofje. Maar bij complex gedrag als seks is het lastig aan te geven wat precies de trigger is. De biologen voorzagen hun fruitvliegjes van genetisch versleutelde zenuwen. Daarvan was bekend dat deze een stofje afgeven waarmee de zaadlozing in gang wordt gezet. Deze zenuwen waren voorzien van lichtgevoelige delen, waardoor de biologen het proces in gang zetten als ze de vliegjes met rood licht beschenen. En ze konden zien of de mannetjes door hun hersenen werden beloond na een seksloze zaadlozing. In een eerste experiment lieten ze de gemanipuleerde mannetjes los in een ruimte die deels door een rode lamp werd beschenen. En inderdaad, de dieren zochten massaal de rosse hoek op. Vervolgens leerden ze de vliegjes het rode licht en de zaadlozing associëren met een specifieke geur. De vliegjes gingen van die geur houden. Kennelijk herinnerde die hen aan dat gelukzalige moment.