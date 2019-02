Ook de Britse centrale bank weet het niet meer

De centrale bank van Groot-Brittannië gaat nog altijd uit van een soepele brexit, maar stelt niettemin de economische verwachtingen naar beneden bij. De groeiende onzekerheid over het Britse vertrek uit de Europese Unie werkt door in de economie, zei gouverneur Mark Carney van de Bank of England donderdag in Londen. De kans dat het Verenigd Koninkrijk dit jaar in een recessie belandt is één op vier.

Voor 2019 verwacht de centrale bank een economische groei van 1,2 procent in plaats van de in november genoemde 1,7 procent. Dat zou de zwakste groei zijn sinds crisisjaar 2009. Enkele maanden terug begon de economische groei af te nemen en die trend zet door, meldt de Bank of England.

Mist Er hangt een flinke mist over de brexit, zei Carney, en het is onduidelijk hoe snel die opklaart. Toch noemt hij een vertrek op 29 maart mét een deal het meest waarschijnlijke scenario. “De laatste keer dat ik het controleerde, hadden de Britse regering, een meerderheid in het parlement en de Europese Unie de intentie om tot een overeenkomst te komen.” Carney erkent dat er weinig vooruitgang is geboekt. Hoe het vertrek eruit gaat zien? “We weten het niet. De reeks mogelijkheden is vrijwel even groot als op de ochtend na het referendum”, zei hij. Sinds de Britse bevolking er in juni 2016 voor koos om de EU te verlaten, is de Britse economie 1,5 procent minder gegroeid dan voor die tijd was voorzien. Zo’n rekensom is een beetje luchtfietsen, omdat niet de hele wereld om de brexit draait. Dat de verwachte groei nu daalt, komt bijvoorbeeld ook doordat de wereldeconomie afkoelt, zegt Carney. Sinds het referendum in juni 2016 is de Britse economie 1,5 procent minder gegroeid dan voor die tijd was voorzien De chronische brexit-onzekerheid schaadt de economie, dat staat vast. Bedrijven hebben genoeg geld, maar wachten af. “De zakelijke investeringen zijn afgelopen jaar drie procent gedaald.” Dat is niet zo gek, zegt Carney. Over twee maanden is er meer duidelijkheid en kunnen directies betere besluiten nemen. Als er een soepele brexit komt, zullen die investeringen er alsnog komen, verwacht Carney. In de tweede helft van het jaar zal de economie daarom weer oppikken, verwacht de centrale bank. De glazen bol is troebel, welke vorm de brexit ook krijgt. Carney waarschuwde het Britse kabinet vorig jaar september dat de impact van een brexit zonder deal vergelijkbaar is met de financiële crisis van tien jaar terug. De wanorde kan zorgen voor een werkloosheid van 10 procent of meer, en de huizenprijzen zouden in drie jaar tijd met 25 tot 30 procent kunnen dalen.

Super Thursday Veel bedrijven kijken over de grens. Vorige week meldde de Britse zakenorganisatie Institute of Directors dat 18 procent van de Britse bedrijven banen heeft verplaatst naar andere landen, en dat nog eens 12 procent dat overweegt. Het is te hopen dat het vertrek in harmonie zal verlopen, want volgens Carney is de helft van de Britse bedrijven niet voorbereid op een chaotisch vertrek uit de Europese Unie. Het was de laatste Super Thursday voor de brexit, zo noemen ze in de Londense City de donderdag waarop de centrale bank het rentetarief bekendmaakt en zijn verwachtingen onthult. De rente blijft op 0,75 procent, een unaniem besluit van het comité voor monetair beleid van de bank. De inflatie zit na een piek van ruim drie procent in november 2017 weer dicht op twee procent, zoals de bank het graag ziet. Woensdag wenste EU-president Donald Tusk brexit-aanhangers zonder plan een speciale plek in de hel toe. Carney zei verbaasd te zijn over die uitspraak. “Om een theologisch antwoord te geven: Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden.” Het is aan het Britse parlement, vervolgde hij, om de tijd te nemen, zorgvuldig te zijn en duidelijkheid te verschaffen.