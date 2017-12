Ook China zet nu Noord-Korea onder druk

Geen druppel diesel, benzine of kerosine heeft China in oktober en november uitgevoerd naar Noord-Korea. Daarmee liep Peking volgens cijfers van de douane alvast vooruit op nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad, die vrijdagavond unaniem zijn aangenomen.

Lees verder na de advertentie

Niemand kan de cijfers controleren, maar het lijkt erop dat China steeds meer afstand neemt van het stalinistische buurland dat officieel nog steeds een bondgenoot is. Er zijn bovendien signalen dat Peking rekening houdt met een militair conflict rond Noord-Korea.

In de gebruikelijke gezwollen taal liet Pyongyang weten dat de VS 'doodsbenauwd' zijn voor zijn militaire kracht.

De bevolking in het noordwesten van China is onlangs geïnformeerd over maatregelen bij een kernaanval. Daarnaast zijn er berichten over de bouw van vluchtelingenkampen langs de grens met Noord-Korea. Zo bereidt Peking zich voor op de komst van veel vluchtelingen, als het Noord-Koreaanse regime valt.

Schrap Noord-Korea zet zich ondertussen schrap. Een woordvoerder van het regime in Pyongyang noemde de nieuwe VN-sancties zaterdag een 'oorlogsdaad'. Het land is nu alleen maar meer vastbesloten om het kernwapenprogramma, waarvoor het gestraft wordt, door te zetten. In de gebruikelijke gezwollen taal liet Pyongyang weten dat de VS 'doodsbenauwd' zijn voor zijn militaire kracht. De sancties zouden bovendien niets uithalen. In de nieuwe sancties wordt de export van ruwe olie naar Noord-Korea beperkt tot vier miljoen vaten per jaar, voor olieproducten geldt maximaal nog 500.000 vaten per jaar. Bij een nieuwe rakettest worden de aantallen verder verlaagd. Experts verschillen wel van mening over het effect van de sancties. Noord-Korea heeft zelf geen olieproductie en dus komt veel transport stil te vallen zonder import. Aan de andere kant heeft het land keer op keer laten zien dat sancties weinig uithalen.