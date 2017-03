Ook China kondigt aan defensiebudget weer te verhogen

Het gaat overigens om de kleinste stijging sinds 2010. Vorig jaar werd het budget nog met 7,6 procent verhoogd, tot 954 miljard yen (132 miljard euro). China kondigt elk jaar in het begin van maart aan hoeveel het budget zal stijgen, aan de vooravond van het jaarlijkse Volkscongres in het land.



Dit jaar volgde de aankondiging echter kort na die van de Amerikaanse president Donald Trump om de Amerikaanse militaire uitgaven te verhogen met bijna 10 procent. De militaire uitgaven van China worden nauwkeurig in het oog gehouden door de buurlanden van het Aziatische land, vanwege het conflict rond de Zuid-Chinese Zee.



Vreedzame oplossing

Fu Ying riep in het kader daarvan op tot een vreedzame oplossing via dialoog, maar bevestigde ook dat China zijn soevereiniteit en rechten in het strategisch belangrijke zeegebied zal verdedigen. China geeft meer uit aan het leger dan buurlanden Japan, Zuid-Korea, de Filipijnen en Vietnam bij elkaar.



Toch zijn het de VS die met 604,5 miljard dollar (575 miljard euro) het meest uitgeven aan hun leger. Op de derde plaats staat Rusland (56 miljard euro), gevolgd door Saoedi-Arabië (54,1), Groot-Brittannië (49,9) en Frankrijk (44,9), aldus het internationaal instituut voor strategische studies (IISS).

Lees verder na de advertentie

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.