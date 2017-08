Ook buiten Groningen wappert de vlag voor 'Bommen Berend'

Groningers in den vreemde opgelet: komende maandag hoeft u zich niet eenzaam te voelen bij het Gronings Ontzet. De vereniging die het volksfeest organiseert, heeft Groningers die elders wonen een feestpakket gestuurd.

In de 'Bommen Berend box' onder meer: afdrukken van het schilderij 'Paardenkeuring op de Grote Markt' van Otto Eerelman, placemats met de geschiedenis van het beleg van Groningen, en slingers met groen-witte vlaggetjes - de kleuren van de stad.

Elk jaar viert de stad met een paardenkeuring, kermis en vuurwerk dat ze op 28 augustus 1672 ontsnapte uit de klauwen van Christoph Bernard von Galen, de bisschop van Münster, die vanwege de vele bommen en kanonskogels die door de straten van de stad suisden 'Bommen Berend' wordt genoemd.

Twintig jaar geleden had iedereen in de stad nog een dag vrij. Dat is nu niet meer zo. Het wordt steeds kleiner, en dat is zonde Harrie van Ham

Hij had de stad Groningen ingenomen, maar legercommandant Carel van Rabenhaupt sloeg, vuurde en bombardeerde terug. De bisschop droop af en 4600 van zijn soldaten vonden de dood, terwijl 'slechts' honderd stadjers omkwamen op het slagveld.

Met de pakketten wil de vereniging de saamhorigheid onder Groningers vergroten, zegt voorzitter Harrie van Ham. Ook wil hij Groningens Ontzet nieuw leven inblazen. "Twintig jaar geleden had iedereen in de stad nog een dag vrij. Dat is nu niet meer zo. Het wordt steeds kleiner, en dat is zonde.''

Daarom roept zijn vereniging restaurants op tot het serveren van zuurkool met een gehaktbal, als symbool voor de kanonskogel die insloeg, waarna de bisschop zich overgaf.

"En er moetop scholen meer aandacht voor komen. Groningens Ontzet was erg belangrijk in het rampjaar 1672. Als mensen dat niet weten, kunnen ze er ook niet trots op zijn.''

