Ook bij storm blijft de trucker kapitein op de weg

Liefst 66 vrachtwagens maakten gisteren slagzij door de storm, ondanks code rood. Veel chauffeurs negeerden de weerwaarschuwing en gingen toch de weg op. Minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat wil snel in overleg met de transportsector om ongelukken bij extreem weer te voorkomen.

Een rijverbod voor vrachtwagens bij code rood is daarbij één van de opties. "Maar te denken valt ook aan weerwaarschuwingen in meerdere talen", zegt een woordvoerster van de minister.

Vakbond CNV noemt het levensgevaarlijk dat chauffeurs gisterochtend toch het asfalt kozen in plaats van hun truck te laten staan. Transportbestuurder Tjitze van Rijssel van CNV Vakmensen: “Hoe kan dat? Code rood is er niet voor niks. Ik vind het verbazingwekkend dat ondanks alle waarschuwingen zoveel vrachtwagens op de weg zaten, met alle risico’s van dien."

Volgens de branchevereniging is het de taak van de overheid om te bepalen of de informatie beter en directer kan: "En vanuit onze kant moeten we nog meer een cultuur propageren om beter en kritischer te bekijken of we wel met een lege wagen de weg op kunnen." TLN benadrukt dat niet iedere truck zo makkelijk in de garage kan blijven bij slecht weer. "Er zijn wagens met medicijnen die per se naar een ziekenhuis moeten. Soms hebben chauffeurs geen keuze."

Het CNV eist nu grondig onderzoek: "Gaat het vooral om witte kentekens, zijn het vooral eigenrijders of zijn het Nederlandse transportbedrijven die beter zouden moeten weten? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens. Dat is een stuk veiliger voor iedereen", aldus Van Rijssel in een persbericht.

Zelfredzaamheid

Elwin Stegeman, de Nederlands Kampioen Behendigheidsrijden voor beroepschauffeurs, is er niet helemaal uit of een rijverbod nu de oplossing is: "Ik kwam gisteren vanuit het noorden en dan had je het minste last van de storm. Maar toch heb ik hem twee uur aan de kant gezet." Kwestie van eigen verantwoordelijkheid, vindt Stegeman: "En het scheelt nogal of je met 30 ton staal de straat op gaat of met een vracht dons."

Internationaal transportbedrijf Vos Logistics (vloot: 1200 trucks) hield uit voorzorg een aantal vrachtwagencombinaties binnen en gaf via de boordcomputers instructies aan de chauffeurs door over lossen bij storm. Het bedrijf overlegt met chauffeurs bij onstuimige weersomstandigheden, zegt Vos-baas Frank Verhoeven desgevraagd, maar stimuleert ook de zelfredzaamheid van haar werknemers: "Iedere chauffeur moet in staat zijn om zijn eigen keuze te maken. Hij is uiteindelijk de kapitein op de weg."

Lees ook:

In vier uur tijd trok de westerstorm een spoor van vernieling.

De NS staakten alle treinverkeer tijdens de storm. Dat past in een trend om ieder risico te mijden.