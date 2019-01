Ook bij beachvolleybal is een goed huwelijk geen garantie voor succes

Ze vormen al sinds 2011 een onafscheidelijk koppel in het internationale beachvolleybalcircuit, Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Een scheiding is in die acht jaar nooit serieus ter sprake geweest, want ze vinden dat ze altijd nog een hechte klik hebben. Als vrienden die samen Oud en Nieuw vierden, en als profsporters die volgend jaar in Tokio een gooi willen doen naar olympisch succes.

Dat een lang en goed huwelijk niet altijd een garantie is voor succes, bleek gisteren op de slotdag van de Dela World Tour in Den Haag. In de Sportcampus Zuiderpark verloren Brouwer en Meeuwsen van duo's die pas sinds vorig jaar aan elkaar zijn gekoppeld. In de halve finales waren de Duitsers Julius Thole en Clemens Wickler te sterk (21-15, 21-18) en in de strijd om brons verloren ze van de Russen Konstantin Semenov en Ilya Lesjoekov: 21-17, 14-21, 15-12.

Met de komst van assistent Reinder Nummerdor heeft de samenwerking tussen Brouwer en Meeuwsen nieuwe energie gekregen

De frustratie zat diep na die nederlaag, waardoor ze het brons van vorig jaar niet konden evenaren. Ze betwistten het punt waarmee de Russen op matchpoint kwamen en na het laatste punt schopte Brouwer de bal woedend tegen het dak van de hal. Hij keurde die emotionele actie niet goed ('Wij hebben een voorbeeldfunctie en mijn nichtjes en neefjes zaten op de tribune'), maar het tekende na zoveel jaar nog wel de winnaarsmentaliteit van het tweetal.

Met de komst van Reinder Nummerdor, sinds oktober assistent van bondscoach Gijs Ronnes, heeft de samenwerking tussen Brouwer (29) en Meeuwsen (30) nieuwe energie gekregen, zo erkende de laatste gisteren. Al ontstond er in het begin wel een rare dynamiek, toen hun grootste concurrent uit de voorbije jaren hen ging vertellen wat er beter kon. Maar inmiddels zien ze de aanwezigheid van Nummerdor als een toegevoegde waarde.

Olympische Spelen Met hun vierde plaats in Den Haag verdienden Brouwer en Meeuwsen 280 punten voor de olympische ranglijst. De beste vijftien duo's op de geschoonde lijst van 15 juni 2020 mogen naar de Olympische Spelen van Tokio. Het is de verwachting dat Brouwer en Meeuwsen, winnaars van olympisch brons in Rio, aan die eis zullen voldoen. Als zij in juli in Hamburg hun wereldtitel van 2013 weten te heroveren, dan kunnen zij hun reis naar Japan al boeken. De volleybalbond (NeVoBo) heeft de intentie uitgesproken om, net als in Rio, met het maximale aantal van vier duo's aan de Spelen in Tokio deel te nemen. Bij de mannen lijken nu alleen Brouwer en Meeuwsen een zekerheidje en is het afwachten hoe het Christiaan Varenhorst vergaat. De Drent is herstellende van een knieoperatie én op zoek naar een partner, nadat hij drie maanden geleden de samenwerking met Jasper Bouter beëindigde. Varenhorst, in 2015 met Nummerdor finalist van het WK in Den Haag, had gehoopt het traject richting Tokio in te gaan met Maarten van Garderen. Bijna een jaar geleden gaf Van Garderen echter de voorkeur aan zijn loopbaan in de zaal bij het Italiaanse Ravenna. Onbekend is met wie Varenhorst nu zijn olympische ambities wil realiseren, maar de tijd dringt. Op 25 juli 2020 begint het olympisch beachvolleybaltoernooi in Shiokaze Park. Sanne Keizer en Madelein Meppelink, de regerend Europees kampioenen, en Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn de vrouwen die Nederland in Tokio moeten gaan vertegenwoordigen. Mochten zij op 15 juni 2020 niet bij de beste vijftien koppels op de olympische ranglijst staan, dan kunnen zij, net als eventueel Varenhorst en zijn nieuwe partner, nog een ticket verdienen op het Europees kwalificatietoernooi. De NeVoBo overweegt zich kandidaat te stellen voor de organisatie van dat evenement, van 22 tot 28 juni 2020.

