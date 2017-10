Ook bij artrose blijft bewegen belangrijk

Een lezeres heeft behoorlijk last van slijtage achter haar knieschijf. Het advies dat zij heeft gekregen: veel bewegen. Maar, vraagt ze zich af, moet je iets dat versleten is niet juist rustig behandelen?

Dat klopt, zegt fysiotherapeut Joris Botman, maar dat betekent niet dat mensen met versleten gewrichten stil moeten zitten. "Zoveel mogelijk bewegen is het allerbelangrijkste, ook voor gewrichten waar artrose in zit. Er zit wel een grens aan. Als je te veel beweegt, is pijn en stijfheid het gevolg."

Rondom ieder gewricht zit een dun laagje zachter weefsel dat voor een soepele beweging zorgt. Bij twintigers neemt de kwaliteit van dit kraakbeen al af. In het begin merk je daar nog niets van, maar langzaam ontstaat er een vervorming van het bot. De hobbels en knobbels die dan ontstaan, maken bewegen een stuk lastiger. Ook kunnen de banden en spieren rondom het gewricht geïrriteerd raken, wat pijn veroorzaakt.

Slijtageproces vertragen

Eenmaal versleten kraakbeen groeit niet meer aan. Is alles verdwenen, dan is bewegen bijna niet meer mogelijk. Het beste is dus dit slijtageproces te vertragen. Voor de een is dat lastiger dan voor de ander. Aanleg, een verkeerde houding of fysiek zwaar werk verhogen namelijk de kans op artrose.

Gelukkig zijn er ook dingen die verlichting bieden. "Samen met de fysio afstemmen wat het gewricht aankan is belangrijk", zegt Botman. "De lezeres kan met oefeningen haar knie versterken zonder dat ze daar last van krijgt. In haar geval moet ze de knie niet te ver buigen. Dus niet op haar knieën de vloer boenen of spullen uit lage kastjes pakken."

Pijn moet je niet accepteren, het geeft een grens aan

Bij overgewicht is afvallen ook van belang. Dan neemt de druk op de gewrichten en het vetpercentage af. Dat laatste is belangrijk, omdat een verhoogd percentage de kans op ontstekingen vergroot.

De lezeres doet al haar best zoveel mogelijk te bewegen. Wel merkt ze dat ze pijn heeft tijdens het wandelen en al helemaal wanneer ze een tochtje op de fiets maakt. Moet ze deze pijn accepteren? Botman: "Nee. Die pijn geeft een grens aan. Als ze dat vooral voelt tijdens het fietsen, dan is het verstandig dat ze daarmee stopt."

Gewrichten vervangen is de allerlaatste stap

Bij andere vormen van artrose, in het hoofdgewricht van de knie of in de heup, is fietsen juist wel een goede vorm van beweging. "In dit specifieke geval van de lezeres klopt het dat fietsen meer klachten geeft dan wandelen. Met fietsen drukt de knieschuif hard tegen het bovenbeen, net waar die artrose zit. Wandelen is dan verstandiger", aldus Botman.

Mocht de pijn alsnog de overhand krijgen, dan kan paracetamol geen kwaad. "Drie keer per dag twee pilletjes is een standaard advies bij artroseklachten."

Pas als bewegingsoefeningen, afvallen en medicatie niet werken, kan de lezeres een nieuwe knie krijgen. "Maar dan moet ze alles wel eerst uitgebreid geprobeerd hebben en verder gezond zijn", zegt Botman. Gewrichten vervangen is de allerlaatste stap.

Andere methoden die online worden aangeprezen, zoals glucose-, infrarood- of ontzuringbehandelingen, kan de lezeres maar beter uit de weg gaan. Botman: "Ruim een miljoen mensen krijgen de diagnose artrose. Dat is ontzettend veel. Sommigen van hen zijn vanwege de pijn en beperkingen zo wanhopig, dat ze zo'n behandeling toch proberen. Daar speelt de markt slim op in. Maar het is nooit bewezen dat deze methoden echt werken."