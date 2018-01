Ook Bert (van Ernie) had het nakijken op het Tata-schaaktoernooi

Anish Giri had vuurwerk beloofd op de vijfde speeldag van het Tata Steel-schaaktoernooi, dat gisteren een uitstapje maakte naar het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Maar een spektakel werd het niet tegen de Engelsman Gawain Jones. Na bijna tweeënhalf uur kwamen de twee grootmeesters remise overeen.

Giri kon leven met het resultaat. Geamuseerd nam hij na afloop van zijn partij de zetten nog eens door met Jones, die als laagstgeklasseerde schaker (127ste op de wereldranglijst) een goede indruk maakt in Wijk aan Zee. "Hij heeft het heel veilig gespeeld", loofde Giri zijn tegenstander. "Ik kreeg weinig kansen van hem."

Het zat een beetje mee, maar dat heb je ook nodig om het toernooi te winnen. Anesh Giri, schaakgrootmeester

Ondanks de remise, de derde op rij voor Giri, blijft de geboren Rus koploper in de tachtigste editie van het Tata Steel-schaaktoernooi. Giri, die als dertienjarige naar Nederland verhuisde, heeft zijn leidende positie te danken aan zijn vliegende start in Wijk aan Zee. Op de openingsdag won hij van de Chinese Yifan Hou, de enige vrouwelijke deelnemer aan het hoofdtoernooi, en een dag later was Giri oud-wereldkampioen Vladimir Kramnik de baas. Daarna volgden remises tegen de Rus Peter Svidler, de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en dus Jones. Het is, met de rustdag van vandaag, een fijne tussenstand volgens Giri. "Ik kan tevreden zijn", zei de 23-jarige grootmeester over het eerste blok van vijf partijen. "Het zat een beetje mee, maar dat heb je ook nodig om het toernooi te winnen."

Ontspannen Wie Giri gisteren observeerde in Hilversum, waar honderden schaakliefhebbers de grootmeesters kwamen bewonderen, zag een ontspannen man. Terwijl Carlsen ietwat beduusd oog in oog stond met Bert, Ernie, Elmo en Koekiemonster, de opgetrommelde figuren uit Sesamstraat, dolde Giri met zijn collega's. Het zegt iets over zijn mindset dit toernooi. Vorig jaar, toen Giri derde van de wereld stond en iedereen verwachtte dat hij de titel in Wijk aan Zee zou winnen, werkte de druk verlammend. Giri kwam maar lastig in zijn spel. Dit keer, nu Giri de mondiale nummer vijftien is, kan hij vanuit de schaduw opereren. Een prettige omstandigheid, vindt hij. "Laat ik vooropstellen dat ik liever hoger op de wereldranglijst sta", aldus Giri. "Maar deze uitgangspositie is ook weleens lekker. Al moet ik zeggen: druk is iets wat je van binnen voelt, niet van buiten. Tot op heden voelt dit toernooi erg goed." Elke dag is hetzelfde: ontbijten, een stukje wandelen, rusten, eten, schaken, eten en dan begint alweer de voorbereiding op de volgende partij. Anesh Giri, schaakgrootmeester Aan zijn doel, het winnen van het 'Wimbledon van het schaken', denkt Giri geen moment. "Ik heb er geen tijd voor", lachte hij gisteren, toen hij ten overstaan van zo'n honderd toeschouwers zijn partij analyseerde. "Elke dag is hetzelfde: ontbijten, een stukje wandelen, rusten, eten, schaken, eten en dan begint alweer de voorbereiding op de volgende partij. Ik heb geen tijd om na te denken over het winnen van het toernooi."