Ook Barcelona’s multicultiwijk is verbijsterd na aanslag

Zij woont en werkt inmiddels al weer zeven jaar in de historische volkswijk El Raval pal naast Las Ramblas. “Dit is eigenlijk geen dag om te winkelen. Ik heb net ook een bloemetje gelegd”, vertelt zij, terwijl een man op een elektrische step met een wit boeket voorbij zoeft richting de plaats des onheils. Salem’s winkel ligt vol snuisterijen van rolkoffers, grote flessen ijskoud water tot een paar bungelende bh’s: de kopers zijn doorgaans de massa’s toeristen die het centrum van Barcelona in de zomer bevolken.

Je hebt er altijd een paar gekken tussen zitten. Ik kijk de Marokkanen hier niet op aan hoor Barman Sukh Binder

Even verderop staat een Arabisch uitziende man op een fiets te lachen met een Chinees, terwijl een groep toeristen met handdoeken om de nek voorbij sjokt. “Je noemt het maar en het woont hier”, vertelt barman Sukh Binder. ”Pakistanen, Bengalen, Peruanen…”, begint Binder, zelf een Indiër, een enorme opsomming. Terwijl in zijn zaak de gasten alvast het eerste biertje van de dag opentrekken en de tv-beelden over de aanslag voorbij zien schieten.

Onthoofd Ja, en er wonen in El Raval ook veel Marokkanen, zoals Moussa Oukabir, de vermoedelijke bestuurder van het witte bestelbusje dat donderdag door de mensenmenigte over La Rambla scheurde. “Je hebt er altijd een paar gekken tussen zitten, maar hier gaan alle culturen goed met elkaar om. Ik kijk de Marokkanen hier niet op aan hoor”, zegt Binder. Maar terwijl buiten, naast de islamitische slager, de eerste straatprostituees aan hun werkdag beginnen, lopen de emoties in Binder’s bar plotseling toch hoog op. Gasten opperen dat de daders maar het best midden op Las Ramblas onthoofd kunnen worden. Of nee, de nabestaanden mogen het vonnis vellen, wordt gesuggereerd. De Paraguyaanse Maria Luisa Vera hoort het stilletjes vanuit een hoekje aan. Zij is zich vooral doodgeschrokken. “Dat busje reed precies over de weg die ik dagelijks afleg. Daar kom ik dus nooit meer”, zegt zij. “Barcelona laat zich niet onderwerpen en blijft trots op haar diversiteit”, zegt de linkse burgemeester Ada Colau even later geëmotioneerd bij een herdenkingsbijeenkomst. Toch tempert buurtbewoonster en psychologe Susana de Val D’Espaux het idee van El Raval als een gezellige multiculturele smeltkroes. “Het is in sommige straten link. Omwonenden slaan regelmatig op potten en pannen uit protest tegen drugsoverlast en binnen/tussen etnische groepen heersen spaninningen”, zegt zij. De Val D’Espaux vreest dat de aanslag invloed kan hebben op de beeldvorming rond Spaanse moslims en Marokkanen. 'Jullie gaan sterven verdomde Moren', staat op een van de gevels

Besmeurd In de stad Tarragona, vlakbij de tweede aanslagplek van vrijdag Cambrils, wordt daarop vast een voorschot genomen: het consulaat van Marokko en een moskee worden daar besmeurd met rode verf en graffiti. ‘Jullie gaan sterven verdomde Moren’, staat op een van de gevels. Winkelier Fatima Salem is ondertussen nog steeds verbijsterd over de aanslagen. “Ik ben zelf moslim. Het is een leugen dat wij iemand in naam van ons geloof zouden moeten doden”, zegt zij gelaten, terwijl het in haar winkel nog steeds angstvallig stil is. Zij vreest dat toeristen Barcelona na de aanslagen zullen mijden en dat haar winkel leeg blijft. “Dit is echt heel erg. Zij weten niet wat ze ons hebben aangedaan”.

