Ook als gasbedrijf is Shell Nigeria nog niet van de vandalen af

Shell blijft in Nigeria, laat daar geen twijfel over bestaan, zegt voorzitter Osagie Okunbor van Shell in Nigeria. Hij reageert op hardnekkige geruchten in politiek Nigeria dat dochteronderneming SPDC de problematische markt wil verlaten. “Maar wel herzien we onze strategie. We verleggen onze aandacht van olie naar gas.” Nigeria heeft een van de grootste bewezen gasvoorraden ter wereld.

Sabotage

Gas is als schonere en efficiënte energiebron niet alleen een groeimarkt, het is ook makkelijker te managen op land dan olie, zegt Okunbor. Daarmee doelt hij op sabotage, diefstal (5660 vaten per dag) en grote aanslagen door militanten. De Niger Delta Avengers bliezen vorig jaar februari bijvoorbeeld de pijplijn op naar de olie-exportterminal Forcados van SPDC, goed voor een paar honderdduizend vaten olie per dag. Pas deze maand kwam de export er weer op gang.

Shell heeft in vijf jaar 13 olieblokken afgestoten en veel in gas geïnvesteerd. Nieuwe gasprojecten komen eraan. Het beeld dat Shell het vasteland ontvlucht en vooral naar brandstof boort in de Golf van Guinee klopt overigens niet, zegt Okunbor. “We zijn nog steeds het grootste internationale oliebedrijf op land.”

Veel gas gaat naar het buitenland. Vanaf het eiland Bonny varen in totaal 23 tankers met gekoeld gas af en aan naar Europa, het Midden-Oosten en Azië. In 1999 vertrok de eerste tanker, op 1 mei dit jaar de vierduizendste, met bestemming Turkije, en dat was reden voor een personeelsfeestje. Shell heeft in dit exporterende gasbedrijf NLNG een aandeel van 25 procent. Nigeria is met een marktaandeel van 8 procent de vierde exporteur van LNG ter wereld.

Maar gas is ook een cruciale oplossing voor het gebrek aan stroom in eigen land. “Gas is een sleutelonderdeel van de energiemix. Wij hebben de grote ambitie om de binnenlandse vraag te helpen stimuleren”, zegt Okunbor.

Een voorbeeld is Shells in 2008 geopende elektriciteitscentrale Afam VI in de Niger Delta, een hypermodern complex aan het eind van een weg vol diepe kuilen. Het gas komt van een bron iets verderop. De centrale heeft een capaciteit van 650 MW, waarmee Nigeria’s nationale energieproductie met 15 tot 20 procent toeneemt. Meestal kan de centrale slechts de helft kwijt aan het beperkte elektricteitsnet. De capaciteit daarvan is 7 GW en moet de komende jaren groeien naar 40 GW.

Ook door eigen problemen draait de centrale niet op volle toeren. Vorig jaar ging 56 procent van de productie verloren, in augustus en september was die haast nihil. Mede door sabotage, zegt operationeel manager Kene Nwangwa.

Hij staat op het punt de elektriciteitscentrale opnieuw stil te leggen. De oorzaak is dat de belangrijke Trans Niger Pijplijn (TNP) sinds 8 juni is afgesloten wegens lekkage bij de gemeenschap Bodo. Een week eerder hadden onbekenden een gat in de pijp geboord en reparatie kan nog weken duren. Dit soort criminaliteit raakt niet alleen de olieproductie, ook een gascentrale zoals Afam VI is afhankelijk van deze buis. De aanvoer van gas is geen probleem, maar bij de verwerking van gas komt condensvloeistof vrij die moet worden afgevoerd via die TNP. Het wordt met olie vermengd. “In de olie- en gasindustrie bestaat geen afvalproduct”, zegt Nwangwa.

Als de TNP dicht is, kan hij de condensvloeistof tijdelijk opslaan in een container op het terrein. Dat biedt voor maximaal twee weken soelaas. “Maar vrijdag is de tank vol.” En dat betekent: geen stroom voor miljoenen Nigerianen.