Ooit heersten de Friezen op zee

Acht jaar zijn medewerkers van werkvoorziening Breed in Nijmegen bezig geweest om in een database te zetten welke schepen in vroeger eeuwen de Sont passeerden. Het water tussen Denemarken en Zweden was een belangrijke doorgang naar de Oostzee. Er moest tol worden betaald. En het register waarin werd vastgelegd wie er passeerde, met welke lading en bestemming, is bewaard gebleven. Het gaat terug tot de vijftiende eeuw.

Onder hen historica Simone Steenbeek, die gisteren in Groningen promoveerde op haar onderzoek naar de ontwikkeling van de Friese koopvaardij. Steenbeek bracht de schippersgemeenschappen in kaart in drie Friese steden - Hindeloopen, Harlingen en Workum - én in Woudsend, Lemmer en Heerenveen, plaatsen die geen stadsrechten hadden maar de kwalificatie dorp al waren ontgroeid.

Maar de schippers uit Hindeloopen wisten gebruik te maken van de kansen die zich voordeden in de scheepvaart. "Het is een mooi voorbeeld van de scheiding van handel en transport, die zich in die tijd voltrok", zegt historica Simone Steenbeek. "In andere Friese steden, zoals Harlingen, was het transport voortgekomen uit de groei van de eigen handel, waarmee eerst de eigen regio werd bediend, later de Republiek en waarmee het nog later tot export kwam."

Houtvaart

Hindeloopen had dat niet. Maar het lag aan zee en zijn schippers bekwaamden zich in de houtvaart. Het stabiel beladen van een schip met hout was een vak apart en de kennis ging over van vader op zoon. Daarbij kwam dat de Hindeloopers goede banden hadden met Holland. Het waren veelal doopsgezinden, net als veel botenbouwers in de Zaanstreek en handelslieden in Amsterdam. Aan een Amsterdamse kade lagen hun boten in de winter. In het voorjaar voeren ze die naar Hindeloopen om ze zeilklaar te maken en proviand in te nemen.

Dankzij het gedigitaliseerde Sonttolregister kon Steenbeek de activiteiten van de Friese schippers nauwkeurig volgen. In de grafieken die ze heeft gemaakt is te zien dat het bij de Sont een komen en gaan was van schepen uit de Republiek. Op een gewone dag in de zeventiende eeuw passeerden er al gauw een stuk of vijf. De Republiek had een fors aandeel in de handelsvaart. Je ziet in die grafieken ook gaten, in 1658 bijvoorbeeld, toen er op de Sont zelf slag werd geleverd, en in de periode 1794 tot 1814 toen daar door oorlogsgeweld minder gevaren kon worden.