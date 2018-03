Ooit geliefd, maar nu vooral bekritiseerd door de Slowaken

Fico leidde Slowakije tien jaar lang, maar zag zich de afgelopen weken geconfronteerd met tienduizenden demonstranten die zijn aftreden eisten. Nooit eerder sinds de onafhankelijkheid, 25 jaar geleden, kwamen er zoveel mensen op de been.

Het was vooral Fico's lauwe reactie op de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak (27) en zijn verloofde die de demonstranten woedend maakte. Kuciak onderzocht de banden tussen de Italiaanse maffia 'ndrangheta en regeringskringen, waarbij EU-geld zou zijn misbruikt. Duidelijk werd dat een van Fico's adviseurs bij de malversaties betrokken was.

George Soros

Fico's suggestie dat de Hongaars-Amerikaanse filantroop George Soros achter de politieke onrust zou zitten, viel bij veel Slowaken verkeerd. Soros geeft via zijn Open Society Foundation financiële steun aan inititiatieven die de democratie juist ten goede komen.

Fico, die Slowakije de eurozone in leidde, presenteerde zichzelf in Europa vooralsnog als een meer redelijke gesprekspartner dan zijn collega's in Polen en Hongarije. Hij zal de oproep van de Europese Commissie om Europol in te zetten bij het onderzoek naar de moord op Kuciak waarschijnlijk knarsetandend hebben aangehoord.

In Brussel klonk kritiek op Fico omdat hij weigerde de quota te accepteren die zijn afgesproken over de opvang van vluchtelingen. Ook zijn verslechterde relatie met de Hongaarse minderheid in zijn land werd vanuit Brussel met argusogen bekeken.

In eigen land was hij begin jaren negentig vooral geliefd onder arbeiders. Zelf afkomstig uit een arbeidersgezin in het provinciestadje Topolcany nam hij het op voor werklozen en uitte hij scherpe kritiek op het economische hervormingsprogramma van de centrum-rechtse regeringen van destijds.

Fico zal niet van het politieke toneel verdwijnen. Hij blijft leider van zijn partij Smer. Ook heeft hij toegezegd zijn opvolger Peter Pellegrini met raad en daad bij te staan.