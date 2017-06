Ooit deden we in Nederland onderzoek naar zwevende theekopjes

Ze liet tafels en theekopjes door de salon dansen terwijl ze doodleuk op een stoel zat, haar pijpenkrullen keurig gezet. Het Amerikaanse medium Anna Eva Fay was in de negentiende eeuw een wereldwijde sensatie. Kranten noemden haar de 'hogepriesteres van het mysticisme' of 'het moderne orakel van Delphi'.

Lees verder na de advertentie

Fay gaf in 1889 drie drukbezochte seances in Nederland. Schrijver en arts Frederik van Eeden wilde weten of ze de boel bedonderde of echt over 'psychische gaven' beschikte. Hij nodigde haar uit voor een experiment. Fay werd achter een donker gordijn neergezet. Ze moest twee koperen cilinders vasthouden, die waren verbonden met een stroommeter, de zogenaamde 'galvanometer'.

Frederik van Eeden wilde weten of ze de boel bedonderde of echt over 'psychische gaven' beschikte

Achter haar stond een tafel met boeken en instrumenten die ze in beweging moest brengen. Aan de andere kant van het gordijn zaten journalisten en wetenschappers gespannen te wachten. De tafel viel om, maar verder gebeurde er niets. "U vergt méér inspanning van mij, dan ik drie maanden heb moeten doen", beet het vermoeide medium Van Eeden toe, en vertrok.

Bovennatuurlijke verschijnselen Frederik van Eeden was een van de pioniers van de Nederlandse parapsychologie: de wetenschap die bovennatuurlijke verschijnselen bestudeert. Over de fascinerende geschiedenis van dit verdwenen onderzoeksveld verscheen gisteren het boek 'Wetenschap van gene zijde', geschreven door wetenschapshistoricus Ingrid Kloosterman, die vorig jaar op dit onderwerp promoveerde. "De parapsychologie maakt een valse start met het mislukte experiment van Van Eeden", vertelt Kloosterman. Pas in de volgende eeuw komt het onderzoek een beetje op gang. "Zo doet arts Gerard Heymans in 1919 een proef met een student die denkt dat hij telepathische vermogens heeft. Hij krijgt een soort schaakbord met 48 vakjes voor zich en moet raden aan welk vakje de onderzoeker denkt." 'Het bestaan van ge­dach­te­over­dracht' wordt door deze proef 'buiten alle redelijken twijfel gesteld' Gerard Heymans De student doet dat uitzonderlijk goed: hij raadt het 40 procent van de keren goed, terwijl de kans 1 op 48 is. Als hij een biertje of wijntje nuttigt, raadt hij het zelfs in driekwart van de gevallen goed. 'Het bestaan van gedachteoverdracht' wordt door deze proef 'buiten alle redelijken twijfel gesteld', schreef Heymans. Met dit experiment slaat de parapsychologie de weg van kwantitatieve wetenschap in. In de jaren daarna proberen wetenschappers aan te tonen dat contact met het bovennatuurlijke 'toch niet alleen beperkt zal zijn tot sentimenteele oude juffers'. In de jaren vijftig krijgt de parapsychologie een eigen leerstoel aan de Universiteit Utrecht. Daarmee gaat het bergafwaarts, wanneer de psychologie als wetenschap steeds empirischer wordt.

Astro-tv Is Nederland inmiddels te seculier om door parapsychologen bestudeerd te worden? "Wij hebben altijd een flinke spiritistische traditie gekend. We noemen onszelf een nuchter volkje, maar dat is toch echt onzin. We waren vroeger net zo into zwevende tafels als ieder ander land. En mediums werden met open armen ontvangen", zegt Kloosterman. Ook nu bellen mensen volop naar Astro-tv en is mediteren in trek. Door het hele land vallen kleine papiertjes door de bus van een 'welbekend' medium. Derek Ogilvie, voormalig babyfluisteraar voor RTL en nu medium, toert nog steeds rond. Hoe kan het nou dat de discussie of er meer is tussen hemel en aarde nooit is beslecht? Ingrid Kloosterman, wetenschapshistoricus Onderzoeksobjecten genoeg, zou je zeggen. Waarom is de parapsychologie er niet meer? Kloosterman: "Het past niet in de manier waarop we nu wetenschap bedrijven. Volgens hersenwetenschapper Dick Swaab houdt de psychologie zich niet bezig met de ziel, maar met gedrag en hersenen. Voor zingeving en filosofie is weinig plaats." Een onnodige beperking, vindt Kloosterman. "Driekwart van de Nederlanders gelooft dat er meer is." Ze mijmert verder, terwijl ze op een (niet zwevend) bankje haar koffie opdrinkt. "Hoe kan het nou dat de discussie of er meer is tussen hemel en aarde nooit is beslecht? Het zegt mij dat wetenschap altijd mensenwerk blijft." Ingrid Kloosterman, 'Wetenschap van gene zijde: geschiedenis van de Nederlandse parapsychologie' (Boom 2017), 24,90 euro

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.