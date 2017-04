Oogsten heeft ook in de duurzame economie een groen profiel

Van aardappelen tot zonnebloemen en van peentjes tot pompoenen - vroeg of laat worden ze geoogst. Dat in het spreekwoord ‘wie wind zaait, zal storm oogsten’ naast oogsten ook het werkwoord zaaien figureert, bevestigt in feite de groene wortels van dit idioom.

Weliswaar wordt oogsten sinds mensenheugenis ook figuurlijk gebruikt in uitdrukkingen als ‘lof of bijval oogsten’, maar de laatste jaren blijkt oogsten met nóg meer niet-agrarische woorden gecombineerd te kunnen worden. Zo zeggen ICT’ers soms dat ze ‘gegevens oogsten’ uit grote databestanden.

Boeren heten van oudsher ‘groen’ omdat we ze nog steeds associëren met de (boeren)natuur

Oogsten is de laatste tijd vooral populair in die ándere groene sector: de industrie die zich bezighoudt met opwekking van groene energie. Sla de krant er maar op na en je leest dat exploitanten van windparken ‘wind oogsten’. En met zonnepanelen wordt zonlicht, zonne-energie of kortweg energie geoogst.

In zulke contexten onderscheidt oogsten zich van het agrarische oogsten: er hoeft niet eerst te worden gezaaid om te kunnen oogsten, oogstgereedschap (molen, zonnepaneel) volstaat.

Kijk je naar de taal van energieopwekkers, dan blijken daarin meer agrarische termen te figureren: zonnepanelen liggen op ‘zonneweiden’ en exploitanten van windmolens heten ‘windboeren’. Dat is niet toevallig. Boeren heten van oudsher ‘groen’ omdat we ze nog steeds associëren met de (boeren)natuur. Door nu agrarische termen te lenen, versterken energieopwekkers hun eigen groene profiel.

