Onzekerheid troef voor pulsvissers

Nederlandse pulsvissers zullen nog wekenlang in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Dat blijkt uit een brief die minister Schouten (Visserij, ChristenUnie) gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Op zijn vroegst volgende maand, schrijft de minister, zal duidelijk worden wat de concrete uitwerking is van het Europees verbod op pulsvissen. Vorige week nog meldde de minister dat de helft van de Nederlandse pulsvissers, in totaal 42 kotters, gebruik zouden kunnen maken van een overgangsregeling. Nu stelt Schouten dat zij “momenteel geen duidelijkheid kan geven aan de betreffende vissers”.

Bij het ‘pulsvissen’ wordt platvis met stroomstootjes opgeschrikt en het net in gedreven. Deze techniek, die in Nederland is ontwikkeld, verving het over de zeebodem slepend tuig. Volgens voorstanders van de pulstechniek heeft die veel voordelen: de zeebodem wordt minder omgewoeld en dankzij het lichtere vistuig verbruiken kotters minder brandstof. Tegenstanders, onder aanvoering van de Franse milieuorganisatie Bloom, stellen dat de elektrische stroom van pulskotters niet alleen platvis opschrikt maar al het zeeleven binnen zijn bereik doodt.

‘Schandalig’ Vissen met stroomstoten is in Europa niet toegestaan. Maar in 2007 maakte de Europese Unie een uitzondering mogelijk. Lidstaten mochten maximaal 5 procent van hun kottervloot uitrusten met de pulstechniek om wetenschappelijk onderzoek te doen. Voor Nederland ging het om 21 ontheffingen. Na aanvankelijke aarzelingen raakten Nederlandse vissers steeds enthousiaster over de pulstechniek. Die leverde goede vangsten op en aanzienlijke brandstofbesparingen. Omdat er te weinig ontheffingen waren om alle geïnteresseerde vissers van de pulstechniek te voorzien, werd een lobby gestart. De Tweede Kamer nam in 2011 een motie aan van Arie Slob (ChristenUnie) die de regering verzocht om meer ontheffingen voor Nederland te realiseren. Een jaar later drong de VVD aan op verdere uitbreiding en in 2013 signaleerde het CDA “een (ongewenste) scheefgroei tussen de vissersmannen die wel de beschikking hebben over een pulsontheffing en degenen die nog op de wachtlijst staan”. Sinds 2014 beschikt Nederland over 84 ontheffingen, die vallen onder drie verschillende EU-regelingen. Deze Nederlandse handelswijze heeft bij andere landen kwaad bloed gezet, beschreef de Wageningse onderzoeker Tim Haasnoot in 2016. Een betrokken ambtenaar vertelde de onderzoeker: “Met wat powerplay hebben we dit erdoor gekregen.” Andere landen spraken volgens de onderzoeker van ‘schandalig’ optreden van Nederland. Zij wezen erop dat de pulstechniek bedoeld is om wetenschappelijk onderzoek te doen en vroegen zich af of daar 84 schepen voor nodig zijn, waarvan de helft een ontheffing heeft voor onbepaalde tijd.