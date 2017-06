Onze shampoo en shirts bestellen we nu ook online

Consumenten kopen steeds meer spullen en diensten online – ook artikelen die tot kort vrijwel altijd in winkels werden aangeschaft. Webshops waren vorig jaar goed voor 12,5 procent van de verkopen van de detailhandel. In 2025 zal dat zijn opgelopen tot 25 procent, schat het Economisch Bureau van ING. Meer dan de helft van alle muziek, films, speelgoed en IT-apparatuur wordt over acht jaar via internet gekocht – en grofweg de helft van alle schoenen en elektronica.

Het internet dringt dieper en dieper de detailhandel binnen. Muziek en films worden nu al vaak online aangeschaft. Speelgoed en vliegtickets eveneens. Maar ook producten voor persoonlijke verzorging, kleding, huishoudelijke artikelen, tuinspullen en sport- en recreatieartikelen worden vaker dan voorheen via internet besteld, blijkt uit een recent overzicht van GfK, een bureau dat veel marktonderzoek doet.

In het eerste kwartaal waren de online verkopen van producten voor persoonlijke verzorging 52 procent hoger dan in het eerste kwart van 2016. Ook de online verkopen van kleding (plus 34 procent), huis- en tuinspullen (30 procent) en sportartikelen (29 procent) stegen hard in een jaar tijd. Voor schoenen (24 procent) gold hetzelfde.

Die stijging komt voor rekening van bestaande internetshoppers, want volgens het onderzoek steeg het aantal kopers op het internet niet. Dat aantal daalde zelfs heel licht.'

502 euro Vreemd? Toch niet, zegt Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, een organisatie die webwinkels van advies voorziet. "Bijna iedereen koopt via internet. In heel 2016 kocht 95 procent van de mensen minstens een keer iets via het web. In het eerste kwartaal van dit jaar had al 79 procent van de mensen (van ouder dan 15 jaar) al iets op internet gekocht. Het aantal kopers, 12 miljoen in 2016, kan bijna niet meer stijgen." De onlinekopers deden in het eerste kwartaal van 2016 gemiddeld 3,6 aankopen. In het eerste kwart van 2017 waren dat er 4. De online verkoop van voe­dings­mid­de­len blijft ver achter bij die van andere producten Het bedrag per bestelling kwam uit op 502 euro tegen 449 euro een jaar geleden. Dat hoge bedrag komt doordat mensen vaak meer meerdere producten per order bestellen en doordat er dure artikelen en/of diensten worden gekocht en geboekt, zoals reizen, vakantiehuizen en vliegtickets. GfK baseert zijn conclusies op enquetes onder 7500 consumenten, op metingen van verkopen van mode, voeding en andere spullen en op basis van gegevens van (grote) verkopers. Die groten, zoals Bol.com en Coolblue, nemen een steeds groter deel van de verkopen voor hun rekening. De online verkopen van tweedehandsspullen rekent GfK niet mee. GfK deed het onderzoek in samenwerking met PostNL, Nederlands grootste pakjesvervoerder, in opdracht van Thuiswinkel.org.

Voedingsmiddelen De online verkoop van voedingsmiddelen blijft ver achter bij die van andere producten. Dat blijft, zo, al verwacht het Economisch Bureau van ING dat gisteren vooruitzichten voor de webverkopen publiceerde, dat consumenten in de toekomst flink meer levensmiddelen via internet bestellen. Albert Heijn timmert aan de weg met AH.nl, Jumbo is met bezorgen begonnen en het aantal webwinkels in voeding stijgt snel. In 2016 kwam 3 procent van de omzet in voedingsmiddelen online tot stand. In 2025 zal dat 10 procent zijn, denkt ING. Voor andere producten ligt dat aandeel over acht jaar (veel) hoger: verzorgingsproducten (20 procent), schoenen (50 procent), consumentenelektronica (50 procent) en speelgoed (64 5 procent).

