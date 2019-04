Onze Moeder is gehavend, zegt Parijs. Hopelijk brengt ons dat nader tot elkaar.

Elke zondagochtend bezocht Christophe Werner de Notre-Dame. Samen met zijn vader woonde hij er dan de mis bij. Hij huilde toen hij maandagavond op televisie zag hoe de vlammen de kathedraal probeerden te verwoesten. Nu staat Werner, die al zijn hele leven in Parijs woont, op de Quai de Montebello, samen met honderden Parijzenaren. Zwijgend staren ze naar wat over is van wat voor hen zo lang zo vanzelfsprekend was. Het vuur is gedoofd en op het oog lijkt de schade mee te vallen. De torens staan nog overeind. “Maar de Notre-Dame wordt nooit meer zoals ze was”, zegt Werner. “Ze is echt Onze Moeder, die altijd over ons waakte. Maar nu is ze beschadigd.”

Bijna was die moeder er niet meer geweest en nu staan niet alleen de inwoners van Parijs, maar ook de rest van de wereld aan haar ziekbed. Op een beeldscherm dat staat opgesteld langs een van de Parijse boulevards worden doorlopend berichten van bekende en minder bekende twitteraars vertoond. ‘We denken aan jullie, Parijs’, is een van de boodschappen. Een digitaal hart onder de riem. “Het is hartverwarmend”, zegt Werner. “We zijn niet alleen.”

Misschien laat God ons op deze manier weten dat we moeten ophouden met oorlogvoeren. Ik heb gebeden dat de brand mensen dichterbij elkaar mag brengen. Claire Loiseau

Even verderop, in de kerk van Saint-Séverin, lopen de gelovigen af en aan. “Het is drukker dan normaal”, zegt Vincent Thiallier, een van de priesters van de parochie. Al bijna anderhalf uur lang is hij continu bezig biecht te horen. Omdat de Notre-Dame niet meer beschikbaar is melden zich meer mensen hier. Andere gelovigen branden een kaarsje en prevelen een gebed. In een hoek zit een vrouw stilletjes te huilen. Ondertussen doorkruist een groep Japanse toeristen net iets te luidruchtig de eeuwenoude kerkruimte, alsof ze geen weet hebben van de ramp die zich nog geen dag eerder, een paar honderd meter verderop, heeft afgespeeld.

Een teken Bij de kerkdeur staat Jean-Claude Le Roux bij een vel papier waarop de mistijden staan vermeld. “Ik wilde zondagochtend naar de Paasmis in de Notre-Dame gaan, maar nu moet ik op zoek naar een andere kerk.” Hij houdt een krant op, een foto van de brandende Notre-Dame op de voorpagina. ‘Onze-Lieve-Vrouw van Tranen’, staat er in grote letters bij. “Op een dag als vandaag kan je niet vrolijk zijn.” Claire Loiseau vermoedt een diepere betekenis achter de brand, vertelt ze. “Misschien is het een teken van God. Dat hij ons op deze manier laat weten dat we moeten ophouden met oorlogvoeren. Ik heb gebeden dat de brand mensen dichterbij elkaar mag brengen.” © AP Ook bij de avondmis in de Église Saint-Séverin is het drukker dan normaal. Zitten er normaal zo’n veertig gelovigen in de kerkbanken, nu is dat ruim het dubbele. In zijn preek vraagt priester Vincent Thiallier de gelovigen om de Notre-Dame net zo nabij te zijn als Maria haar zoon aan het kruis was. “Of het toeval is dat de brand in de kathedraal juist in de Goede Week plaatsvindt, zo vlak voor het Paasfeest, weet ik niet”, zegt hij na de mis. “Maar met Pasen vieren wij dat Christus de dood heeft overwonnen. Het Goede overwint altijd het ­Kwade. De Notre-Dame zal weer herbouwd worden.” Op de Quai de Montebello staan dan nog altijd mensen te kijken naar het lichaam van de gehavende moeder. “Van oudsher verbindt de Notre-Dame de linker- en de rechteroever van Parijs”, zegt Christophe Werner. Hij haakt zijn ene pink in de andere, zodat het lijkt alsof ze aan elkaar vastzitten. “Door de brand verenigt ze ons weer. De campagnes voor de Europese verkiezingen zijn zelfs opgeschort. We zijn weer even samen als Fransen.”

