Onwaarschijnlijk affiche: vriendinnen in finale US Open

Ze kennen elkaar door en door, Sloane Stephens en Madison Keys. Als Keys speelt, moedigt Stephens haar aan. Speelt Stephens, juicht Keys. Ze streden samen in juniorentoernooien en het Amerikaanse Fed Cupteam en hadden in hun jeugd dezelfde voorbeelden: de zussen Williams. Vandaag zullen ze hun vriendschap even opzij moeten zetten in hun eerste grandslamfinale op de US Open.

Het is een onwaarschijnlijk affiche van de twee vrouwen die aan het begin van het jaar nog in de lappenmand lagen. Stephens, 24, lag er elf maanden uit vanwege een voetblessure waar ze aan geopereerd moest worden. Tijdens de Australian Open had ze een ranking buiten de top-900.

Keys, twee jaar jonger, was de eeuwige pijn in haar linkerpols zat. Ook zij ging onder het mes en moest Melbourne aan zich voorbij laten gaan.

In zeven maanden kan er een hoop veranderen. Nadat Keys vlak na Wimbledon nog een kleine ingreep moest ondergaan om achtergebleven littekenweefsel in het gewricht weg te laten halen, voelde ze zich bevrijd. In Stanford greep ze meteen de titel. Stephens maakte op Wimbledon haar rentree op de baan. In Londen was de eerste ronde het eindstadium maar in Toronto en Cincinnati had ze de smaak weer te pakken met twee halve finales.

Opmars naar halve finales

Met plezier in het spel maakten ze hun opmars naar de volledig Amerikaanse halve finales. Het publiek in New York werd op zijn wenken bediend met de duels tussen Stephens en Venus Williams en Keys tegen Coco Vandeweghe. Stephens ontdeed zich in drie sets met 6-1, 0-6 en 7-5 van haar 37-jarige voorbeeld. Keys was in twee sets met 6-1 en 6-2 oppermachtig tegen landgenote Vandeweghe.

Sloane Stephens stond in 2012 al in de vierde ronde op Roland Garros

Nu mogen de vrouwen in de finale tegen elkaar laten zien wat ze waard zijn. In 2012 werd Stephens al gezien als het gezicht van een nieuwe generatie Amerikaanse tennissters. In dat jaar bereikte ze op Roland Garros al de vierde ronde. Enkele maanden later stond ze in haar eerste halve finale op de Australian Open. In de jaren daarna kwam ze niet meer verder dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi.

Madison Keys brak door in 2015 met de halve finale in Melbourne

Madison Keys had in 2015 haar grote doorbraak toen ze in Melbourne de halve finale haalde, gevolgd door een kwartfinale op Wimbledon. Vorig jaar haalde ze op alle grandslamtoernooien de vierde ronde, al speelde ze met veel pijn. Op Roland Garros en Wimbledon verloor ze dit jaar twee keer in de tweede ronde. Nu Venus Williams is verslagen en haar jongere zus Serena thuis zit met een pasgeboren dochter, is het tijd voor de nieuwe generatie om te schitteren.

Goed spelen konden Stephens en Keys al jaren. Nu ze ook hebben geleerd met tegenslagen om te gaan, zijn ze mentaal klaargestoomd voor hun eerste grandslamfinale.