Onvrede over gebrekkige informatie rond het lek in de Belgische kerncentrale Doel

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle vindt niet dat het in gebreke is gebleven. Het lek vormde geen gevaar voor de omgeving en het onderzoek ernaar was nog niet klaar. Daarom was het informeren van de noorderbuur niet verplicht. De beroering in Nederland 'wekte dan ook verbazing'. Toch begrijpt het FANC de ophef. "Hierover ontstaat nu eenmaal gauw commotie." Daarom wil het kijken of de communicatie beter kan.

Niet geïnformeerd De Brabantse commissaris van de koning Wim van de Donk zei tot zijn verbazing nooit geïnformeerd te zijn over het lek; hij moest zelf op zoek naar informatie. Het lek in het koelsysteem van de reactor werd geconstateerd op 23 april. Maar dat werd pas vijf dagen later gemeld, via de website van het FANC. Tot die tijd was slechts sprake van 'ongepland onderhoud'. Het recente probleem bij de kerncentrale heeft voor ophef gezorgd in Noord-Brabant. De gemeenteraden van Roosendaal en Bergen op Zoom willen de kerncentrale sluiten.