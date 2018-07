Onverwachts akkoord tussen Trump en Juncker sust handelsconflict tussen EU en de VS

Na maanden van oplopende spanningen en verwijten, vooral van Trump, lijken beide handelsblokken een soort staakt-het-vuren overeen te zijn gekomen in Washington, waar Juncker op bezoek was.

De dreigende Amerikaanse importtarieven op Europese auto’s, die Trump lang boven de markt heeft laten­­ hangen, lijken voorlopig van de baan, al zei hij er niets over tijdens een inderhaast ingelaste, gezamenlijke persconferentie met Juncker. In ruil daarvoor stelt de EU haar markten meer open voor onder meer energie (waaronder LNG, vloeibaar aardgas) en sojabonen uit de Verenigde Staten.

Trump sprak van een ‘grote dag voor de vrijhandel’ en een ‘nieuwe fase in de betrekkingen tussen de VS en de EU’, die hij kort geleden nog een ‘vijand­­’ noemde. “We hebben besloten om te werken aan nul tarieven, nul non-tariefbarrières en nul subsidies”, aldus de Amerikaanse president.

Ook op andere terreinen gaan beide handelsblokken weer inniger met elkaar samenwerken, onder meer bij het gelijktrekken van productstandaarden. Dat was ooit onderdeel van de vastgelopen onderhandelingen over een TTIP-vrijhandelsakkoord.

Triomf

Voorafgaand aan zijn bezoek had Juncker nog gezegd weinig te verwachten van zijn bezoek aan het Witte Huis. Na afloop klonk hij veel triomfantelijker. “Ik ben hier naartoe gekomen met maar één doel, en dat was vandaag een akkoord te bereiken.”

De Amerikaanse president week de afgelopen maanden niet af van zijn stevige kritiek op het Europese handelsbeleid, dat hij oneerlijk noemde. In juni werden Amerikaanse importtarieven op Europees staal en aluminium van kracht. De EU sloeg meteen terug met tarieven op enkele typisch Amerikaanse producten, zoals Harley-Davidsons en whiskey.

Een volgende stap van Trump dreigde, met tarieven op auto’s uit de EU. Daarmee zou vooral Duitsland hard worden getroffen, voor een bedrag van naar schatting 6 miljard­­ euro.

“Tarieven zijn geweldig!”, meldde Trump dinsdag nog.

Naar verluidt heeft Trump een keer tegen de Franse president Macron­­ gezegd dat hij zijn harde lijn wil blijven voortzetten totdat Fifth Avenue in New York geheel vrij is van Mercedessen.

Daags voor het bezoek van Juncker had Trump zich nog schamper uitgelaten over de EU. “Ze komen allemaal naar het Witte Huis. Ik heb gezegd: jullie moeten veranderen, maar dat wilden ze niet. Toen zei ik: oké, prima, we zetten tarieven op jullie auto’s. Ze sturen miljoenen auto’s, Mercedessen, BMW’ s... Dus stelden we importtarieven voor. Meteen zeiden ze: wanneer kunnen we langskomen? Schikt het morgen?”

Via Twitter gaf Trump deze week echter verschillende signalen af. “Tarieven zijn geweldig!”, meldde hij dinsdag nog. “Een land dat de VS oneerlijk behandelt, moet met ons onderhandelen over een eerlijke overeenkomst, anders wordt het getroffen met importtarieven. Zo simpel is het.”