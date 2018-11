Onverwachte steun van de tabloids voor doorzetter May

Dat de krant het woord saboteurs kiest, is opmerkelijk. Vorig jaar stond May nog pontificaal op de voorpagina met de mededeling ‘crush de saboteurs‘, reken af met ze. Daar waren de saboteurs echter niet de harde brexiteers maar juist Conservatieven die Groot-Brittannië in de EU wilden houden. Remoaners, noemde de Daily Mail ze destijds, een samentrekking van remainers (de mensen die in de EU willen blijven) en moaners (klagers).

De krant, die in die periode de ‘Daily May’ genoemd werd, hoopte dat May bij de verkiezingen vorig jaar juni een ruime meerderheid zou halen, zodat ze haar brexit-agenda zonder problemen kon doorduwen. De premier onderhield een warme band met Paul Dacre, de beruchte hoofdredacteur.

Maar de verkiezingen verzwakten May's positie, en afgelopen zomer maakte Dacre plaats voor Geordie Greig, van wie bekend is dat hij een stuk minder uitgesproken is dan zijn voorganger en ook een veel gematigder opvatting heeft over brexit. In zijn hoofdredactioneel commentaar liet hij weten dat kiezers de interne strijd bij de Conservatieven zat zijn en willen zien dat brexit er komt, ook al is de uiteindelijke deal misschien niet wat velen er van gedroomd hadden. "Het is ofwel deze deal. Of helemaal geen deal, of helemaal geen brexit. Iedereen die daar anders over denkt, heeft het simpelweg niet begrepen", schrijft hij.

Brexshit

Aan de ene kant een welkome opsteker voor May, maar aan de andere kant willen veel lezers van de Daily Mail het liefst een zo hard mogelijke brexit. Niet verwonderlijk, zeggen critici, dat de oplage van de Daily Mail onder de nieuwe hoofdredacteur al met duizenden is teruggelopen de afgelopen maanden.

Maar May hoeft het niet alleen van de Daily Mail te hebben. Ook de andere grote tabloid, The Sun, uitte vrijdag respect voor het doorzettingsvermogen van May, die weigert ondanks alle druk en kritiek uit zichzelf of te stappen. Tegelijk toonde The Sun zich twee dagen geleden wel heel kritisch over de deal die May heeft gesloten. Totale 'Brexshit', schreef de krant frontaal op de voorpagina.

In The Times, de kwaliteitskrant die altijd iets rechts van het midden opereert, constateren ze dat de 'eenzame May door blijft ploeteren'. En dat ze met een mogelijke vertrouwensstemming die haar nog boven het hoofd hangt, nog altijd genoeg problemen heeft.