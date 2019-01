Onverwacht stevige krimp van de Duitse industrie maakt economen zenuwachtig

Flink tegenvallende cijfers over de Duitse industriële productie in november duiden erop dat de economische motor van Europa hapert. Dat maakt dat analisten vrezen voor een mogelijke recessie in Duitsland. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder kromp de productie met maar liefst 4,7 procent, de grootste teruggang sinds de zware recessie van 2009.

Hoewel vooraf rekening werd gehouden met een lichte krimp (gemiddeld gingen analisten uit van een min van 0,8 procent) viel het cijfer onverwacht slecht uit. Bovendien is de voorlopige meting voor de maand oktober ook fors neerwaarts bijgesteld, van een groei van 1,6 procent naar een plus van 0,5 procent. Het nieuws volgt op de aankondiging maandag dat ook de industriële orders in november met ruim 4 procent zijn gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Alle sectoren binnen de industrie vertoonden een krimp, maar het zijn de makers van consumentengoederen die het slechtst presteren. Ook producenten van duurzame kapitaalgoederen, zoals machinebouwers en de bouwsector, lieten een stevige teruggang zien. Leveranciers van halffabricaten deden het het minst slecht, maar ook die sector kon zich niet aan de neergang onttrekken.

Emissietesten

De Duitse economie verraste eerder al in negatieve zin in het derde kwartaal, toen de economie als geheel met 0,2 procent kromp. Dat werd destijds nog als een tijdelijk fenomeen gezien, als gevolg van de nieuwe emissietesten voor de auto-industrie. Dat zou een rem zetten op de productie en export van auto’s, en zo een tijdelijke teruggang veroorzaken in de economische groei.

Maar na de barre cijfers over de Duitse industrie rekenen veel economen erop dat ook in het vierde kwartaal sprake zal zijn van economische krimp in het land. Omdat er dan sprake zou zijn van twee kwartalen krimp op rij, zou het land in een recessie zitten. Technisch gezien dan, klinkt daarbij, want de voortekenen voor de Duitse economie zijn bepaald nog niet slecht. De werkloosheid is nog altijd laag en de consumentenuitgaven blijven behoorlijk op peil. Ook hebben Duitse bedrijven nog voldoende orders in de boeken staan om voorlopig mee vooruit te kunnen.

Tegelijkertijd lijdt het land onder de aanhoudende onrust op de wereldmarkt als gevolg van de handelsconflicten tussen met name China en de Verenigde Staten. Duitsland is traditioneel erg afhankelijk van de export en wordt daardoor harder geraakt door handelsverstoringen. Woensdag brengt het Duitse statistiekbureau cijfers naar buiten over de handel van het land, en moet er meer duidelijkheid komen over de vraag hoe het land er economisch gezien voorstaat.