Onverstoorbare alleswinnaar Mathieu van der Poel (24) wint een van zijn mooiste races ooit

Hij is nog altijd maar 24 jaar, Van der Poel. Toch won hij al alles wat hij maar kon winnen. De Nederlands kampioen op de weg, de mountainbike en in het veldrijden is bezig zich te ontwikkelen tot een van de allerbeste Nederlandse wielrenners. Toch vulde hij vandaag een lacune op: voor het eerst in vier jaar mocht hij weer een regenboogtrui aantrekken in de sport waarin hij oppermachtig is: het veldrijden. Met overmacht, en eigenlijk als vanouds, versloeg hij de Belgische concurrenten Wout van Aert en Toon Aerts.

Van der Poel moest voor zijn tweede regenboogtrui naar Bogense in Denemarken, een klein dorpje aan het Kattegat. Daar waar de huizen er pittoresk geruit uitzagen en waar de golven met veel wind over het parcours heen konden klotsen. Een andere omgeving dan de vaak geziene feestsfeer in de wedstrijden die in Nederland en België werden verreden, al konden Belgische fans midden in het centrum wel een kopie zien van de Manneken Pis uit Brussel.

Daar in Bogense lag het parcours voor Van der Poel er best bij. Droog, geen natte plekken en genoeg ruimte waarop de lange rechte stukken de snelheid uit de wedstrijd konden halen. Toch was het in eerste instantie niet het parcours om snel grote verschillen te maken.

Het stak dat hij in vrijwel alle kam­pi­oen­s­trui­en mocht rijden, maar niet de mooiste

Gelukkig was er ‘het schuine kantje’. Het stuk waar de renners in alle andere categorieën altijd van de fiets gingen. Van der Poel reed er als enige gedecideerd boven. Hij wel, terwijl de anderen een voor een wegslibten. Het verschil werd daar gemaakt. De eerste keer na een kwartier, toen Toon Aerts de rest van het veld ophield. Twee ronden later deed Wout van Aert hetzelfde. De Belg was op dat moment de enige concurrent. Toen die eenmaal een gaatje moest laten, reed Van der Poel een gewonnen race.

Nuchter In Tabor, Tsjechië, was de mondiale kampioensdag Van der Poel voor het laatst goed gezind. Dat was in 2015, toen Van der Poel net prof was. De tranen stonden toen van vreugde in zijn ogen. Als er in de drie jaar daarna al tranen waren, dan kwamen die van boosheid. Drie keer ging de zo begeerde trui naar de grote concurrent, Wout van Aert. In 2016 reed hij achter de feiten aan, in 2017 reed hij liefst vijf keer lek en vorig jaar in Valkenburg was hij eenvoudigweg niet goed genoeg. Van der Poel bleek te nuchter om van de titel een totale obsessie te maken. Toch stak het dat hij in vrijwel alle kampioenstruien mocht rijden, maar niet de mooiste. Zeker omdat hij ook dit jaar in de koersen die hij reed slechts twee keer niet won. Een keer werd hij 21e na een totale offday op de Belgische Koppenberg, in Lokeren in oktober verliet hij de wedstrijd nadat hij in een greppel zijn enkel kneusde (‘op één been’ won hij de dag erna ‘gewoon’ weer wel.) Deze keer koos hij voor een andere voorbereiding. Een koers in het Franse Pontchâteau liet hij schieten, in ruil voor een langere trainingsstage. Eentje waarin hij ook meer langere ritten reed. Zwaar werk, om daarna te hopen op ‘supercompensatie’. Het leidde tot een relatief moeilijk rendez-vous met de rest in Hoogerheide vorige week, toen hij naar eigen zeggen een van zijn moeilijkste koersen van het jaar betwistte: hij won wel, maar het slijm hing aan zijn kin. ‘Ze’ kwamen dichter dan ze dit seizoen waren geweest, aldus van der Poel. Ze, dat waren Wout van Aert en Toon Aerts. In Denemarken pakte de rust na de stage perfect uit. Zijn emotie in de laatste honderden meters verried hoe hij zich voelde. De onverstoorbare, de alleswinnaar, won een van zijn mooiste races ooit. En nu? Nu wacht de weg.

