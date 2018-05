Onvergeeflijk: Japanse trein vertrekt 25 seconden te vroeg

Spoorbedrijf JR-West verontschuldigde zich in een officiële verklaring voor het 'grote ongemak dat we onze klanten hebben aangedaan'. Het hele gebeuren is 'echt onvergeeflijk'. Grote vraag is nu natuurlijk hoe deze inbreuk op de doorgaans perfecte dienstregeling heeft kunnen plaatsvinden.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de conducteur dacht dat hij om 7:11 moest vertrekken van station Notogawa. Op het laatste moment zag hij zijn vergissing in: de trein moest pas om 7:12 wegrijden. Hij had even kunnen wachten, maar de conducteur keek of hij nog passagiers zag staan op het perron, zag niemand en besloot toen te gaan, 25 seconden te vroeg.

Helaas bleken er toch nog enkele reizigers te zijn die mee hadden gewild en zij dienden een klacht in bij het spoorbedrijf. JR-West laat nu weten dat het incident 'grondig onderzocht' zal worden om te voorkomen dat zoiets ooit nog eens zal gebeuren.

In november vertrok de Tsukuba Express al 20 seconden te vroeg. Destijds gingen vergelijkbare verontschuldigingen de deur uit, wat de vraag oproept wat hier aan de hand is. Van een ernstig probleem lijkt niet echt sprake, zelfs niet naar Japanse begrippen.

Een antwoord zou kunnen zijn dat JR-West eigenlijk heel trots is op zijn ongekende punctualiteit, en daar op deze schijnbaar bescheiden manier subtiel de nadruk op legt.