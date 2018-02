Onveilig in Pyeongchang? Nee, je kunt hier in het pikkedonker naar huis fietsen

Mijn eerste gedachte: waarom zou ik niet veilig zijn? Oh ja, het land van de onvoorspelbare Kim Jong-un ligt hier zo'n vijftig kilometer verderop. Maar dat gegeven speelt in Nederland meer dan hier.

Ter geruststelling: er zijn vijftig- tot zestigduizend militairen ingezet om de Spelen te beveiligen. Dat moest ook even worden opgezocht op internet, want in de straten zijn ze amper zichtbaar. Ja even, toen ze de vrijwilligers vervingen die waren getroffen door het norovirus.

Geen geweer is nog in beeld verschenen. Elke dag in het pikkedonker midden in de nacht naar huis fietsen is hier geen enkel probleem. Je komt verder toch niemand tegen. En bovendien, een ultramodern surveillancevliegtuig registreert al mijn bewegingen, als ik het Koreaanse nieuws moet geloven.

Ongewenste wekker

Wie een stadion in wil, moet door een scanner heen. Een veilige methode, zo lijkt het. Maar feitelijk heerst er volstrekte willekeur. De woorden 'cola no, sprite yes' staan voor de schaatsverslaggevers inmiddels symbool voor de toch ietwat vreemde controlemethoden bij de ijshal. Een colaatje mag niet mee naar binnen, maar een flesje Sprite is dan weer geen probleem. Hetzelfde geldt voor laptops. Uit de tas, door de scanner. In de tas, gewoon doorlopen.

Gelukkig is het meesmokkelen van een yoghurtje geen massieve inbreuk op het veiligheidsprotocol. Het enige waar 's nachts wakker van wordt gelegen zijn de Koreaanse veiligheids-sms'jes die op elke telefoon doordringen, of die mobiel nu op stil staat of niet. Er staat 'emergency alert', maar de waarschuwing zelf is in het Koreaans geschreven. De typische reactie is dan om verongelijkt te zuchten, boos vanwege de ongewenste wekker, en op de andere zij te draaien. Een aanval? Het zou wat.

Toch is er al wel een aanval geweest, met een naam die het ergste doet vrezen: 'olympische vernietiger'. Gelukkig was dat een attaque via de digitale kanalen, tijdens de openingsceremonie ingezet door een nog onbekende partij. Het gevolg was dat de website van de Spelen plat lag, en dat de journalisten op de perstribune van het stadion geen internet hadden. Maar daar hebben de aanvallers ons niet mee. Dat gebeurt elke dag toch wel, aanval of niet.

Lees ook: De zus van Kim Jong-un zwaait en glimlacht, maar de nucleaire dreiging blijft