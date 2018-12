Ontzetting en ongeloof op het Rotterdam Designcollege

Boven de achteruitgang van de school hangt een vaandel met de tekst ‘Design your future’. Het is ineens een wrange boodschap sinds de schietpartij in de fietsenstalling van het Rotterdamse Designcollege, waarbij een 16-jarige scholiere dinsdagmiddag om het leven kwam. Reanimatie mocht niet meer baten, ze overleed ter plekke.

De 31-jarige verdachte is aangehouden. Hij is volgens de politie een bekende van het slachtoffer. Wat hun precieze relatie is, wordt nog uitgezocht. Volgens enkele getuigen zouden de verdachte en het slachtoffer een relatie hebben gehad.

De verdachte is een bekende van politie en justitie, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Hij stond onder toezicht van de reclassering, waar hij zich meldde volgens de afspraken. Waarvoor hij was veroordeeld, is niet duidelijk.

De 14-jarige Eren stond tijdens de schietpartij net buiten het schoolgebouw, naast een vriend. “Dit kan geen vuurwerk zijn, besefte ik. Want na de eerste keer volgden snel meerdere knallen.” Het tweetal vluchtte naar een winkel in de buurt en keerde terug toen de politie kwam.

De lessen op de vmbo-school in Rotterdam-West waren net uit toen de schietpartij gebeurde. “Veel scholieren waren in de aula op de tweede verdieping”, vertelt de 15-jarige Jada. Ze hoorde harde klappen en dacht eerst aan vuurwerk. Later drong door wat er gebeurd was. “Ik huilde. Ze was een lief meisje, ik ben heel erg geschrokken. Ik voel me onveilig nu dit gebeurd is.”

Bas Jansen, een klusjesman die aan de achterkant van de school bezig was, zag leerlingen in paniek door de gangen rennen. Schoten had hij niet gehoord.

De schietpartij is het derde gewelddadige misdrijf dit jaar gericht tegen een jonge vrouw in Rotterdam. Een Indonesische studente werd in juli op gruwelijke wijze verkracht in de wijk De Esch. De Amerikaanse studente Sarah Papenhein overleed eerder deze maand nadat ze werd neergestoken in haar studentenhuis.

Dodelijke geweldsincidenten op Nederlandse scholen zijn een uitzondering zeker als het gaat om vuurwapens.

Dodelijk vuurwapengeweld op scholen komt in Nederland zelden voor. De eerste schietpartij vond plaats in december 1999 op ROC De Leijgraaf in Veghel, waar een 17-jarige jongen een pistool leegschoot in een lokaal. Een docent en vier leerlingen raakten gewond. De jongen had het gemunt op een leeftijdgenoot die met zijn zusje naar Turkije was geweest. Hij zou in opdracht van zijn vader hebben gehandeld om de familie-eer te redden.

In januari 2004 kwam een conrector van het Terra College in Den Haag om het leven door een schietpartij. Een 16-jarige scholier schoot hem dood in de kantine omdat hem een schorsing boven het hoofd hing.

Steekpartijen gebeuren in Nederland iets vaker: in 2006 kwam een 8-jarige jongen op een basisschool in Hoogerheide om. Een man wandelde de school binnen en doodde hem met een mes. In 2007 stak een 14-jarige leerling van het Technisch College in Amsterdam een 16-jarige schoolgenoot neer. Het slachtoffer kwam daardoor om. In 2009 overleed een overblijfkracht in Amsterdam-Zuid na een steekpartij tijdens de middagpauze. In 2014 stierf een 15-jarige leerling uit Den Haag na een steekpartij bij het Corbulo College in Voorburg.