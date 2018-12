Ontwikkelingswerk blijkt geen wondermiddel tegen migratie

Het tegengaan van ongewenste ­migratie is een belangrijk doel ­geworden van ontwikkelingssamenwerking. Maar de resultaten van dit beleid zullen beperkt zijn. ‘Verwacht er geen wonderen van’, schrijft de ­directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van buitenlandse zaken in een nieuwe studie.

De meeste mensen willen helemaal niet migreren, is de gedachte achter het beleid van minister Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze worden gedwongen door armoede, werkloosheid, conflicten en klimaatverandering. Als we die ‘grondoorzaken’ wegnemen, is het idee, vermindert de ­irreguliere migratie. Hierbij gaat het om mensen zonder de vereiste papieren.

De kennis is nog vrij beperkt, meldt IOB op basis van literatuuronderzoek, en bovendien verschillen wetenschappers van mening over het effect van ontwikkelingswerk op migratie.

Irreguliere migratie

Naast welvaartsverschillen spelen andere factoren een rol bij migratie, zoals conflicten en onderdrukking. In haar beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ noemde minister Kaag de inzet voor stabiliteit, armoedebestrijding en inclusieve groei ‘een langetermijninvestering in het tegengaan van irreguliere migratie’. De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking is zich meer gaan richten op de instabiele regio’s West-Afrika/Sahel, de Hoorn van Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het kabinet trekt 128 miljoen euro per jaar extra uit voor opvang in de regio, 25 miljoen voor migratiesamenwerking en 80 miljoen voor de aanpak van de oorzaken van armoede, migratie en terreur.

Irreguliere migratie is lastig te meten. Schattingen lopen uiteen van 10 procent tot een derde van de totale migratie. Na een piek in 2015 is het aantal illegale binnenkomsten in de Europese Unie weer flink gedaald, volgens Frontex, het Europese agentschap voor grens- en kustbewaking.