Ontwikkelingsorganisatie Icco geeft voedingsconvenant wél voordeel van de twijfel

"Intern hebben we het er veel over gehad: is het glas halfvol of halfleeg?", zegt vicevoorzitter Wim Hart. "Uiteindelijk hebben we er bewust voor gekozen om actie op gang te brengen."

Hij begrijpt de kritiek van Oxfam Novib, Unicef, Hivos, Natuur & Milieu, Fairfood en Save the Children dat de supermarktbedrijven zich nergens aan binden als die zelf geen handtekening zetten onder het akkoord. De ngo's vrezen dat er over vijf jaar nauwelijks iets is bereikt, omdat zakelijke belangen meestal voor duurzame gaan.

Aan de andere kant is er veel werk te verrichten, zegt Hart, en dat gaf voor Icco de doorslag. "Het heeft al drie jaar geduurd. Als je in deze sector wacht tot iedereen meedoet, ben je zo nog tien jaar verder."

Misstanden

De bedoeling van het 'convenant voedingsmiddelen' is dat bedrijven samen met vakbonden, de overheid en ngo's misstanden oplossen in hun productieketen. Tot nu toe werden convenanten door bedrijven ondertekend. Nu zet het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) een handtekening in plaats van de supers.

Dat mag, schreef minister Kaag van duurzame handel en ontwikkelingssamenwerking eerder aan de Tweede Kamer. Het nadeel bij ondertekening door branche-organisaties kan zijn dat bedrijven zich niet aan de afspraken houden, merkte ze op. Het CBL moet dat voorkomen. Hart: "De branche-organisatie neemt een grote verantwoordelijkheid op zich. We moeten zien of de woorden op papier in de praktijk bewaarheid worden."

In het convenant staat dat er in vijf jaar tijd vijf projecten voor leefbaar loon worden afgerond. Daaraan moeten tenminste vijf supermarkten meedoen. Is vijf niet weinig als de brancheorganisaties vele tientallen bedrijven vertegenwoordigen? "Dat getal zegt me niet zoveel", zegt Hart. "Als één grote supermarkt meedoet, kan het opeens om miljoenen of miljarden gaan. Dan is de impact groot."

Het is goed dat ngo's zoals Oxfam kritiek uiten en rapporten schrijven over het mensenrechtenbeleid van supermarkten, zegt Hart. Icco houdt zich veel bezig met 'kleine boeren' en werkt in ontwikkelingsprojecten bijvoorbeeld samen met de Albert Heijn Foundation. "In de board room kan ik met zo'n rapport laten zien wat er nog moet gebeuren."

Naast Icco doen ook de ngo's Woord en Daad, Global March Against Child Labour en het Initiatief Duurzame Handel mee aan het convenant. Voor het geld is dat niet, zegt Hart. "Icco verdient hier geen cent aan." Het convenant biedt wel de mogelijkheid om bestaande projecten uit te bouwen.