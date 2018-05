Ontwikkelingshulp moet voortaan migratie en terreur voorkomen

Het Nederlandse ontwikkelingswerk wordt de komende jaren nadrukkelijk gekoppeld aan doelen die voor Nederland belangrijk zijn. Zoals het tegengaan van ongewenste migratiestromen en het voorkomen van terreur. Dat eigenbelang geldt ook voor het bedrijfsleven: de aanpak van het klimaatprobleem in ontwikkelingslanden kan Nederlandse bedrijven veel geld opleveren.

In de beleidsnota ‘Investeren in perspectief’ die minister Kaag van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking vanmiddag in Den Haag heeft gepresenteerd, zijn de ontwikkelingsdoelen van de VN leidend. Het gaat om universele doelen die in 2030 moeten zijn bereikt. Zoals geen honger, goed onderwijs, vrouwen en mannen gelijk, fatsoenlijke banen, schoon water en klimaatbeheersing.

Werken aan deze Sustainable Development Goals (SDG’s) doet niet alleen de ontwikkelingslanden goed, maar is ook van cruciaal belang voor Nederland. Ze vormen 'de ultieme preventieagenda', schrijft de minister. “Hieraan werken is een investering in het voorkomen van conflict en instabiliteit, kernpunt van het vernieuwde beleid.”

Nederland gaat 290 miljoen euro extra uittrekken voor noodhulp en opvang in de regio

Meer aandacht voor West- en Noord-Afrika Armoede, conflict, terreur, klimaatverandering, bevolkingsgroei en migratie zijn problemen die nauw samenhangen, volgens de minister. Het ontwikkelingswerk gaat zich richten op landen ‘in de nabijheid van Europa’ die hiermee te maken hebben, zoals West-Afrika, de Sahel, Noord-Afrika, de Hoorn van Afrika en het Midden-Oosten. Het kabinet gaat daar jaarlijks 60 miljoen euro in onderwijs- en werkprogramma’s steken voor de snelgroeiende groep jongeren. Als zij meer perspectief krijgen, kan dat de migratie tegengaan waarmee Europa de laatste jaren is geconfronteerd. Ook bestaande programma’s op het gebied van water, landbouw, seksuele gezondheid en rechten, klimaat en maatschappelijke ontwikkeling zullen zich meer gaan richten op deze regio’s. Nederland gaat 290 miljoen euro extra uittrekken voor noodhulp en opvang in de regio. Ontwikkelingslanden merken nu al de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Om ze hiertegen weerbaarder te maken, komt er een klimaatfonds van 40 miljoen euro per jaar. Nederlandse bedrijven kunnen met innovatieve, technologische oplossingen nieuwe markten aanboren. Spectaculair is de daling van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft: van 1850 miljoen mensen in 1990 naar minder dan 700 miljoen nu

Gendergelijkheid belangrijk Bij het zakendoen met ontwikkelingslanden komt er meer aandacht voor kinderarbeid en het bevorderen van een leefbaar loon. Ook moeten bedrijven ervoor zorgen dat hun hele productieketen op orde is. Nederland probeert dit via convenanten te bereiken, hierbij werken overheden, bedrijven, vakbonden en ngo’s samen. Dit systeem wordt volgend jaar geëvalueerd. Gendergelijkheid wordt voortaan met kapitalen geschreven: de versterking van de positie van vrouwen en meisjes is de rode draad in al het beleid. Het gaat om het stimuleren van vrouwelijk leiderschap, maar ook om betere bescherming voor vrouwen in conflictsituaties of crises. Door de affaire bij Oxfam op Haïti kwamen dit jaar misstanden aan het licht in de hulpverlening. Tegenover alle grote problemen staan ook positieve ontwikkelingen, merkt minister Kaag op. Niet eerder verbeterden de leefomstandigheden voor zo’n groot deel van de wereldbevolking als in de afgelopen 25 jaar. Spectaculair is de daling van het aantal mensen dat in extreme armoede leeft: van 1850 miljoen mensen in 1990 naar minder dan 700 miljoen nu. Vooral Aziatische landen maakten een grote sprong voorwaarts. ‘Dankzij de vooruitgang kunnen we de middelen voor internationale samenwerking nu meer geconcentreerd inzetten in gebieden waar de achterstand nog erg groot is.’ Het kabinet komt de internationale afspraak om 0,7 procent van het bruto nationaal product te besteden voorlopig niet na. In 2030 wil Nederland weer op dat niveau zitten.