Ontuchtpleger niet eerder vrij

In 2013 werd de man veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het misbruik. Dat kwam aan het licht toen het meisje in 2011 tijdens een schoolreisje beviel van een kind. Haar vader bleek haar al jaren te misbruiken en had eerder zijn andere dochter verkracht.

Volgend jaar zou de 58-jarige vrijkomen, omdat hij zijn twee derde van zijn straf heeft uitgezeten. Dat automatisme geldt alleen als de veroordeelde zich goed heeft gedragen en meewerkt aan een onderzoek door gedragsdeskundigen. Dat laatste heeft de man altijd geweigerd. Ook eerder deze maand, tijdens de zitting in de rechtbank waarin over zijn mogelijke vrijlating werd gesproken, liet hij duidelijk merken niet mee te willen werken aan een behandeling. Het Openbaar Ministerie is bang dat de veroordeelde na zijn vrijlating opnieuw de fout in gaat en verzocht de rechter de man langer vast te houden.