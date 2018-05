Ontspannen Kiki Bertens zet goede lijn voort en verslaat Sjarapova in Madrid

Door de triomf op de vijfvoudig grandslamwinnares uit Rusland bereikte Bertens voor het eerst de halve finales van een toernooi uit de 1000-series. Ze neemt het daarin vandaag op tegen de Française Caroline Garcia. De Nederlandse versloeg de huidige nummer zeven van de wereld in 2016 op het gravel van Trélazé in het Fed Cupduel met Frankrijk.

De ontspanning waarmee Bertens tegen Wozniacki en Sjarapova op de baan stond was het grote verschil met vorig jaar.

Evenals de afgelopen twee jaar is Bertens (26) uitstekend op dreef op gravel, haar favoriete ondergrond. Ze won het toernooi in Charleston, ging in Stuttgart al in de eerste ronde onderuit, maar laat in Madrid zien waartoe ze in staat is. Vooral tegen Wozniacki, de Deense mondiale nummer twee, maakte ze indruk. Ze betitelde die zege (6-2, 6-2) als de beste partij uit haar loopbaan.