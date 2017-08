Ontslagen openbaar aanklager Venezuela vlucht naar Colombia

Het wordt wel ‘low cost’- of ‘budget’-terrorisme genoemd: zonder speciale voorbereiding of training met een voertuig inrijden op burgers en dan zoveel mogelijk slachtoffers maken. In deze opkomende terreursoort past de aanslag met het bestelbusje, donderdagnacht in Barcelona, net als de mislukte aanval met een auto die korte tijd later veel wandelaars in Cambrils had moeten treffen.