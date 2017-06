Ontslag bij tafeltennisbond is harde klap voor Timina

Vernederd en weggegooid. Zo beschrijft Elena Timina haar gevoelens na de breuk met de Nederlandse tafeltennisbond. Na vijf jaar wordt ze als vrouwenbondscoach vervangen door Li Jiao, met wie ze als speelster en later als coach internationale successen boekte. En door wie ze nu, zonder enige vorm van communicatie, aan de kant is gezet. "Dat doet onbeschrijfelijk veel pijn."

Aanvankelijk toonde Timina (48) zich verheugd met de aanstelling van Jiao als hoofdbondscoach van de NTTB. "Zij is het beste wat het Nederlandse tafeltennis is overkomen." Timina kon niet bevroeden dat de oud-wereldtopper haar baan als bondscoach van de vrouwen zou overnemen. "Zij heeft nooit tegen mij gezegd dat zij die intentie had", zegt Timina. "Ik heb daar nooit een seconde bij stilgestaan. Zij en de bond hebben mij daar nooit iets over gezegd."

Op de WK van mei/juni in Düsseldorf ging er wel een belletje rinkelen bij Timina. Zij had als coach Li Jie naar de achtste finales geloodst, waarin de beste Nederlandse speelster van dit moment moest aantreden tegen Ding Ning. In die door de Chinese televisie live uitgezonden partij tegen de wereldkampioene en olympisch kampioene nam Jiao de rol van Timina over.

"Jie zei mij dat ze gecoacht wilde worden door Jiao", zegt Timina. "Oké, het belang van de speelster gaat altijd voor. Dan is er voor mij geen discussie mogelijk, ik kan mij heel goed wegcijferen. Maar ik werd aangesproken door coaches van andere landen. Die snapten er niets van en vroegen mij of er problemen waren. Nee, zei ik, maar het was wel apart."

Het voelt voor mij niet als verraad, ik kan het gewoon niet plaatsen

De actie in Düsseldorf bleek een voorbode van slecht nieuws voor Timina. Vorige week kreeg zij te horen dat Jiao haar opvolgster werd als bondscoach van de vrouwen. "De technisch directeur en de algemeen directeur zeiden dat ik niks verkeerds heb gedaan, dat ik goede prestaties heb geleverd, maar dat ik wel weg moet." Met enig cynisme in haar stem: "Dat vind ik nou een fantastische uitleg."

Zonder communicatie Niet zozeer het ontslag ('Bondscoaches bestaan om te komen en te gaan') als wel de manier waarop deed Timina veel pijn. Het kan er bij haar niet in dat alles achter haar rug om is bekokstoofd, zonder enige vorm van communicatie en overleg. "In mijn wereld van normen en waarden bestaat dat niet. Ik ken Jiao al zeventien jaar en ik beschouwde haar als meer dan een collega." "Geen sms'je, geen e-mailtje, geen telefoontje. Alsof ik niet meer besta. Het voelt voor mij niet als verraad, ik kan het gewoon niet plaatsen. Als je zoveel jaren een vriendschappelijke relatie hebt gehad is het minste wat je kunt doen met elkaar praten. Ik snap het niet en dat doet zeer. Ik ben in al die jaren blijkbaar niets voor Jiao en Jie geweest." Als reden voor het ontslag van Timina gaf de NTTB op dat ze niet goed overweg kon met de jongere generatie speelsters in het Nederlandse team. Zij is de eerste om te erkennen dat het al langere tijd rommelt in de vrouwenselectie. Vooral door een slechte verstandhouding met Britt Eerland, de beste Nederlandse speelster achter Jie, is er een onwerkbare situatie ontstaan. Ik ben doodsbang voor het zwarte gat "Het gaat al een paar jaar niet zo goed tussen mij en Britt", zegt Timina, "dat is geen geheim meer. Na de Olympische Spelen in Rio is het erger geworden. Zij had andere ideeën dan ik hoe topsport beoefend moest worden. Daar kwamen wij niet uit."

Langdurige samenwerking Mede door de situatie op Papendal had Timina bij de bond aangedrongen op een verschuiving in het beleid. Zij was bereid een stap terug te doen en had gehoopt benoemd te worden tot hoofd van de jeugdopleiding op Papendal. Die functie ging echter naar Anton Pleijsier, coach en stiefvader van Eerland. "Wat ik daarvan vind? Daar geef ik liever geen antwoord op." "Mijn contract loopt tot het einde van het jaar, maar ik weet niet wat de bond voor plannen met mij heeft. Ik hoef niet meer naar Papendal, volgens mij ben ik daar ook niet welkom. Toen wij drie jaar geleden van Amstelveen naar Ede moesten verhuizen ging ik ervan uit dat het niet voor een paar jaar zou zijn, maar voor een langdurige samenwerking. Het is zonde." "Ik ben doodsbang voor het zwarte gat. Maar ik weet dat als er een deur dichtgaat ergens een raam opengaat. Ik moet mijn cv nog schrijven, ik schrik er gewoon van: heb ik dat allemaal gedaan. Het klinkt misschien arrogant, maar er zijn niet zoveel tafeltenniscoaches van mijn niveau in Nederland. Dan is het vernederend en pijnlijk dat je zomaar aan de kant wordt gezet."

