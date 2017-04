Drie ontploffingen bij spelersbus Borussia Dortmund, mogelijk speler gewond

Volgens de club is daarbij een persoon gewond geraakt. Duitse media melden dat het om Marc Bartra gaat, die vanavond in de basis zou staan, maar de club zelf heeft nog geen namen bekend gemaakt. Wel meldt Borussia dat 'de spelers in veiligheid zijn'.

Lees verder na de advertentie

In het stadion, waar de toeschouwers zich verzameld hebben, zou in ieder geval geen gevaar dreigen.

De politie is met groot materieel uitgerukt, maar heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de toedracht. Onduidelijk is vooralsnog, of het om een gerichte aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund ging, of dat de spelersbus toevallig in de buurt van een ontploffing rondreed.

Dit bericht wordt aangevuld.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.