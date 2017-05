Ontmoet Trump de gezochte Al-Bashir?

En die laatste wordt gezocht door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Vooralsnog is er geen indicatie dat de twee leiders elkaar in Riyadh zullen ontmoeten.

Of Trump en Bashir elkaar de hand zullen schudden, kan niemand voorspellen, zei de Soedanese minister van buitenlandse zaken Ibrahim Ghandour. Maar hoe dan ook is hij door Saudi-Arabië voor de conferentie uitgenodigd. Als de twee elkaar daadwerkelijk zouden ontmoeten, zou dat op zijn minst diplomatiek vuurwerk opleveren.

Het ICC zoekt Bashir, die in 1989 door een staatsgreep aan de macht kwam, al sinds 2009 wegens onder meer volkerenmoord gepleegd in Darfur, een regio in het westen van zijn land. Volgens de VN zijn zo’n 300.000 mensen omgekomen en moesten meer dan 2,5 miljoen mensen hun huizen verlaten.

De Soedanese president ontkent de aantijgingen en reist nog altijd naar het buitenland. Soms levert dat een rel op. Zoals in 2015 toen hij naar een top van de Afrikaanse Unie in Zuid-Afrika afreisde en er met rust werd gelaten. De Zuid-Afrikaanse regering stelde toen dat hij als staatshoofd immuun was, maar een rechter bepaalde dat Zuid-Afrika als ICC-lidstaat de plicht had om Bashir aan te houden en uit te leveren aan Den Haag.

De Verenigde Staten erkennen het ICC niet maar, zei een beambte uit het Witte Huis tegen NBC news, “we steunen de pogingen om iedereen die verantwoordelijk is voor genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden aansprakelijk te stellen.”

