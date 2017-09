Ontmaskerde Prins Harry daar nou stiekem Melania Trump als Satan?

Was het een geheime boodschap van de prins, dat hij de aanwezigheid van Het Kwaad in de persruimte voelde? Het is een manier om boze geesten af te weren, meende een ander. “En dat is wat je doet, als de vrouw van Satan naast je staat.” Mag je nog blij zijn dat de prins redeneert vanuit de Angelsaksische traditie; in Zuid-Europa betekent dit gebaar dat je vrouw er een ander op nahoudt.

Waarschijnlijk was het een hoogst ongelukkige manier om snel de knoop van zijn jasje vast te maken, suggereerde iemand. Maar als je het filmpje bekijkt dat iemand maakte tijdens het fotomoment, zie je dat de prins zijn hand tijdens de hele sessie zo houdt. Misschien was het onbewust, maar je mag nooit uitvlakken dat Harry wel vaker rebelse streken uithaalt – het blijft een kind van z’n moeder. De arme Melania heeft het waarschijnlijk allemaal niet doorgehad. Ze keek in de camera, met haar onleesbare, immer ietwat afwezige blik.

Wat ze daar samen deden? De prins is in de Canadese stad Toronto voor de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen die invalide zijn geraakt. Het is door Harry bedacht en wordt deze week voor de derde keer gehouden. Deze editie doen 17 landen mee – er is ook een Nederlandse ploeg in Toronto. Melania was er om het Amerikaanse team aan te moedigen.

Michelle

Vorig jaar werden de Invictus Games gehouden in de Verenigde Staten, dus destijds was first lady Michelle Obama er ook bij, als gastvrouw. Wat zag de wereld er toen anders uit; Harry en Michelle hadden de grootste lol, met elkaar en met de deelnemers – ze zijn beiden mensen die ongeremd fysiek contact maken, die gedachteloos een arm om iemand heen slaan of een knuffel uitdelen. De prins probeerde het de afgelopen week ook Melania naar de zin te maken, maar de afstand bleef minstens een armlengte. De first lady deed haar best – dat doet ze altijd als ze alleen op stap mag. Maar de vonken spatten er niet vanaf. En dan ook nog zo’n mislukt fotomoment.

Die rechterhand van de prins was nog een keer groot nieuws, want voor het eerst zagen we hem verstrengeld met de hand van zijn geliefde Meghan Markle. Dat hij een relatie heeft met de Amerikaanse actrice weet iedereen, en dat ze kwam kijken bij de Invictus Games was niet meer dan logisch – de tv-serie ‘Suits’, waarin ze speelt, wordt opgenomen in Toronto. Maar zo’n allereerste publieke uiting van affectie brengt de palace watchers in opperste staat van paraatheid. Dan zijn we nog maar een stap verwijderd van de verloving, weten ze.

Dat zou weer eens vrolijk nieuws zijn – en daar zijn niet alleen de Britten hard aan toe.

