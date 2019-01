Onthulling of canard van BuzzFeed, maar in elk geval generale repetitie voor impeachment

Donderdagavond meldde website BuzzFeed, op gezag van twee anonieme bronnen, dat de president zijn voormalige advocaat Michael Cohen had aangezet tot liegen tegen het Congres over zijn zakelijke contacten met Rusland. Maar vrijdagavond kwam er hoogst ongebruikelijk tegengas van speciaal aanklager Robert Mueller, die de Rusland-connectie onderzoekt. Al even bijzonder had Trump daarna vriendelijke woorden van dank voor Mueller, die hij in de regel beschuldigt van een heksenjacht.

Lees verder na de advertentie

Een storm in een glas water? Dat valt te bezien. BuzzFeed heeft een goede reputatie op het gebied van onderzoeksjournalistiek, ook als het om het doen en laten van Trump gaat. De site blijft achter het verhaal staan.

Dat draait over dingen die Cohen verklaarde tegenover het Congres over pogingen van Trump in Moskou een Trump Tower te laten bouwen. Cohen zei – onder ede – dat die pogingen begin 2016 al afgeblazen waren. Dat was het jaar dat Trump meedeed aan de presidentsverkiezingen, waarbij hij hulp kreeg uit Rusland in de vorm van hacks en nep-accounts op sociale media.

Dat Cohen daarmee meineed pleegde, heeft hij bekend. In werkelijkheid gingen de contacten met Rusland over het project door tot minstens juni 2016. In zijn bekentenis zei Cohen dat hij niet af had willen wijken van wat Trump over die kwestie had gezegd. Donderdag voegde BuzzFeed daar een explosief ingrediënt aan toe: Trump zou Cohen expliciet hebben gevraagd om te liegen.

Interessant is dat totdat Mueller het verhaal van BuzzFeed onderuit haalde, de Republikeinen in het Congres niet veel zeiden ter verdediging van Trump.

Als die onthulling waar is, brengt ze Trump een stuk dichter bij de politieke afgrond.

Hij was door Cohen al eerder beschuldigd van een misdrijf, namelijk het aanzetten tot een schending van de campagnewetten. Trump gaf hem immers opdracht zwijggeld te betalen aan twee vrouwen die vlak voor de verkiezingen bekend wilden maken dat hij seks met hen had gehad. Maar daar viel nog wel een mouw aan te passen. Zoiets is alleen misdadig als de opdracht werd gegeven met de uitdrukkelijke bedoeling de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden, en in het volle besef dat het niet mocht. Voor een jury in een strafzaak zou Trump tot zijn verdediging kunnen zeggen dat hij alleen maar probeerde een voor hem en zijn gezin pijnlijk schandaal te voorkomen.

Meineed Niet dat een president voor de strafrechter gedaagd kan worden – het ministerie van Justitie gaat er vanuit dat de Grondwet dat niet toestaat. Maar dat hij zo’n verdediging zou kunnen voeren, maakte het voor Republikeinse Congresleden gemakkelijker het zwijggeld-schandaal als onbelangrijk af te doen. Met de meineed van Cohen over Rusland ligt het anders: dat was het verkeerd voorlichten van het Congres om politieke schade te voorkomen. Als Trump daar opdracht toe heeft gegeven, komt hij in het rijtje van presidenten van wie ‘impeachment’ door het Huis van Afgevaardigden om diezelfde reden in gang werd gezet: Richard Nixon, Bill Clinton. Maar gaf Trump die opdracht? Vrijdagavond reageerde aanklager Robert Mueller op het bericht, iets wat dus bijna nooit gebeurt. “De beschrijving door BuzzFeed van specifieke verklaringen tegenover de speciale aanklager, en karakterisering van documenten en getuigenissen over de verklaringen van Cohen aan het Congres, zijn niet accuraat.” Dat laat nog ruimte voor allerlei interpretaties. Zijn de verslaggevers slordig geweest? Hebben ze de juridische details niet goed uitgelegd? Of zijn ze compleet om de tuin geleid door onbetrouwbare bronnen? BuzzFeed zelf heeft gevraagd om concrete dingen die niet zouden kloppen, maar daarover laat Mueller weer niets los. Een andere mogelijkheid is dat de aanklager fouten in het verhaal van BuzzFeed aangrijpt om de rem te zetten op de publiciteit rond een mogelijke afzetting van Trump. Want met de slag om de arm ‘als dit waar is’ concludeerden sommige Democratische Congresleden, zoals bijvoorbeeld Joaquín Castro, dat de tijd voor impeachment zou kunnen zijn aangebroken. Een Democratische senator, Chris Murphy, riep Mueller op zijn conclusie over dit onderdeel van zijn onderzoek alvast bekend te maken, zodat het Congres er mee aan de slag zou kunnen. Maar Mueller ziet vermoedelijk liever dat het Congres zich koest houdt totdat hij al zijn conclusies kan vrijgeven. Interessant is dat totdat Mueller het verhaal van BuzzFeed onderuit haalde, de Republikeinen in het Congres niet veel zeiden ter verdediging van Trump. Dat zal in het Witte Huis niet onopgemerkt zijn gebleven. Vrijdag was wat dat betreft een generale repetitie van de dag dat Mueller zijn complete rapport zal publiceren. Zijn partijgenoten hebben Trump de afgelopen twee jaar veel vergeven, maar als hij de hand heeft gehad in liegen tegen het Congres, zeker over Rusland, dan kan hij niet op de Republikeinen rekenen.

Lees ook: