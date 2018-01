Onthoofde pop voor moskee in Amsterdam

“Er waren tot nu toe nooit negatieve geluiden over de moskee”, zegt Aydin Ure van de Turks Islamitische Culturele Federatie in Nederland, het overkoepelende orgaan waaronder de getroffen moskee valt.

Op de pop zat een briefje met de tekst: ‘De islam is onlosmakelijk verbonden met brute onthoofdingen. De islamisering moet stoppen. Ook geen Diyanet megamoskee in Noord, dat verbonden is met dictator Erdogan.’ Aydin Ure vindt het maar moeilijk te geloven. Zeker zo vlak voordat de moskee verdwijnt en opgaat in een fusiemoskee in een nieuw gebouw, aan de laatste halte van de Noord-Zuidlijn.

“Mensen mogen best tegen de moskee zijn, maar niet op deze manier”, zegt Kamber Sener, voorzitter van de getroffen moskee. Toch zijn moskeeën regelmatig doelwit van anti-islamactivisten. Zoals toen de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet in 2015 op de moskee Al Hijra in Leiden klom. Of toen in januari 2016 een varkenskop bij de moskee in Mijdrecht werd gevonden, of toen de Haagse as-Soennahmoskee in juni 2016 een dreigbrief door de bus kreeg.

Mensen mogen best tegen de moskee zijn, maar niet op deze manier

Ook de uitspraak van de Utrechtse PVV-lijsttrekker Henk van Deún gooide olie op het vuur. Op 8 januari zei hij tegen stadszender Bingo FM dat hij ‘bij wijze van spreken’ liever zou zien dat de Utrechtse Ulu-moskee afbrandt. De moskee deed aangifte, de PVV-lijsttrekker maakte excuses.

Volgens Ure is het opvallend dat de pop in Amsterdam-Noord is geplaatst vlak na de aangifte tegen de uitspraken van de Utrechter Van Deún. Kamber Sener vindt het te vroeg om met vingers te wijzen naar mogelijke daders. De politie doet nog onderzoek.